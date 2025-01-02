Обзор наиболее важных изменений в законодательстве в 2025 году

Готовые супы, соленые огурцы, соусы и варенья промышленного производства – все это вкусно и оттого популярно в Эстонии. Но после на кухнях остаются башни из стеклянных банок, на которые не распространяется система залоговой тары. Почему это до сих пор так? И вовлекают ли производители все это стекло во вторичный оборот?