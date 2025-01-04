Назад 04.01.25, 11:10 Вырклаэв – о газовой станции в Нарве: из-за упрямства Ляэнеметса мы потеряли год Март Вырклаэв (Партия реформ), который был министром финансов в правительстве Каи Каллас, напомнил, что решения по увеличению акционерного капитала Eesti Energia и строительству газовой электростанции в Нарве могли быть приняты уже год назад, но тогда это застопорилось из-за упрямства председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, передает rus.err.ee.

Март Вырклаэв (Партия реформ). Foto: Andras Kralla

Бывший министр финансов Март Вырклаэв написал в социальных сетях, что приветствует план правительства выделить 100 миллионов евро на увеличение акционерного капитала Eesti Energia для софинансирования строительства водородно-газовой электростанции в Нарве:

«Эти же средства уже были предусмотрены в бюджете 2023 года, и тогда мы хотели принять это решение, чтобы как можно быстрее создать новые мощности в условиях энергетического кризиса. В том числе эти инвестиции помогли бы обеспечить Нарву современной и более дешевой системой теплоснабжения. К сожалению, социал-демократы во главе с Лаури Ляэнеметсом выступили против. Из-за упрямства СДП и их председателя мы потеряли год в вопросе обеспечения энергетической безопасности».

Председатель СДП Ляэнеметс в ответ заявид, что тогдашний докладчик (план в правительстве представлял именно Вырклаэв – ред.), который должен был всё объяснить, так сам и не разобрался, почему государству необходимо вложить 100 миллионов в Eesti Energia.

«Сейчас я уточню, почему мы так говорили тогда. Как бы это сказать деликатно, что докладчик не разобрался, почему государство должно инвестировать 100 миллионов в Eesti Energia. После того как делегация социал-демократов встретилась с руководством Eesti Energia, мы все поняли. Иногда важно, кто говорит: член правления, который объясняет, что планируется сделать, или представитель собственника. Тогда мы сказали и в правительстве, что согласно такой логике решение выглядит разумным», – отметил Ляэнеметс.