Назад 03.01.25, 17:12 Делов-то: airBaltic в зоне плохой видимости, бизнес Eesti Raudtee - большое железнодорожное свинство В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают неожиданное сокращение полетов латвийским перевозчиком airBaltic, ценники в магазинах и сами магазины, идею Урмаса Рейнсалу получить индульгенцию у ЕС на сжигание сланца, историю вокруг Operail и Eesti Raudtee.

В том, как в Эстонии ведутся железнодорожные дела без большого свинства не обошлось... Foto: Алена Ценно

• airBaltic объявила о приостановке полетов на 19 маршрутах и об отмене в летнем сезоне этого года 4670 рейсов. Много это или мало – мы посчитали. Но в чем же истинная причина такого неожиданного решения не только для пассажиров, но и правительства Латвии? Говорят, что официальная версия лишь прикрытие, тогда как всему виной – IPO.

• Желтые ценники в магазинах набирают популярность среди потребителей. Предприниматель и владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс считает, что это надолго. Журналисты же ДВ фантазируют, что с такой тенденцией мы скоро придем к тому, что идеи лоукостеров начнут внедрять и ритейлеры.

• У лидера оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу созрел план, как спасти страну от энергетического кризиса. Осталось уговорить Европейский Союз и Алексея Шишкина, который не согласен с таким предложением.

• Не верит он и в предложение Литвы о строительстве в складчину электростанции на три балтийские страны, тогда как Ярослав Тавгень считает, что идея имеет потенциал и к ней стоит отнестись со всей серьезностью.

• Ну а тем временем на эстонской железной дороге происходит много интересного. Одним запрещают, другим разрешают, но журналисты ДВ в этом конспирологии не углядели. Больше похоже на банальное железнодорожное свинство.

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».