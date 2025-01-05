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  • 05.01.25, 15:03

Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году

США, Россия и Китай превратились в ревизионистские силы, каждая из которых стремится радикально изменить существующий статус-кво различными способами.
«Говоря о геополитических рисках, существующих в мире, я всегда начинал с Китая и России, – отметил Иво Даалдер из аналитического центра Chicago Council on Global Affairs. — Но самый большой риск — это мы сами. Самый большой риск — это Америка».
  • «Говоря о геополитических рисках, существующих в мире, я всегда начинал с Китая и России, – отметил Иво Даалдер из аналитического центра Chicago Council on Global Affairs. — Но самый большой риск — это мы сами. Самый большой риск — это Америка». Foto: AP/Scanpix
Дональд Трамп принесёт присягу как президент США 20 января — в тот же день, когда в Давосе начнётся ежегодный Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF).

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