Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году

Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.