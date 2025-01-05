Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году

«Говоря о геополитических рисках, существующих в мире, я всегда начинал с Китая и России, – отметил Иво Даалдер из аналитического центра Chicago Council on Global Affairs. — Но самый большой риск — это мы сами. Самый большой риск — это Америка». Foto: AP/Scanpix
Дональд Трамп принесёт присягу как президент США 20 января — в тот же день, когда в Давосе начнётся ежегодный Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF).
Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.