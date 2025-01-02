Назад 02.01.25, 14:29 Китай ввел санкции против оборонных компаний США Китай в четверг, 2 января, ввел санкции против десяти американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню, пишет Rus.ERR

Одной из американских компаний, внесенных Китаем в санкционный список, стала оборонная компания Raytheon. Foto: KACPER PEMPEL

Министерство торговли Китая объявило, что в список ненадежных компаний внесены дочерние фирмы Lockheed Martin, General Dynamics и Raytheon, участвовавшие в продаже оружия Тайваню.

Согласно заявлению министерства, этим компаниям запрещен импорт и экспорт товаров, а также инвестиции в Китай, а их руководителям запрещен въезд в страну.

На прошлой неделе Китай объявил о санкциях против семи американских оборонных компаний – Пекин заморозил активы в Китае таких компаний, как Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Aerkomm и Oceaneering International, а также канадских и австралийских подразделений Raytheon.

Санкции стали ответом на декабрьское решение Вашингтона предоставить Тайваню военную помощь на сумму 571,3 миллиона долларов, что Пекин рассматривает как нарушение своего суверенитета и территориальной целостности.