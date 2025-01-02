Китай ввел санкции против оборонных компаний США

Китай в четверг, 2 января, ввел санкции против десяти американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню, пишет Rus.ERR
.
- Одной из американских компаний, внесенных Китаем в санкционный список, стала оборонная компания Raytheon. Foto: KACPER PEMPEL
Министерство торговли Китая объявило, что в список ненадежных компаний внесены дочерние фирмы Lockheed Martin, General Dynamics и Raytheon, участвовавшие в продаже оружия Тайваню.
Согласно заявлению министерства, этим компаниям запрещен импорт и экспорт товаров, а также инвестиции в Китай, а их руководителям запрещен въезд в страну.
На прошлой неделе Китай объявил о санкциях против семи американских оборонных компаний – Пекин заморозил активы в Китае таких компаний, как Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Aerkomm и Oceaneering International, а также канадских и австралийских подразделений Raytheon.
Санкции стали ответом на декабрьское решение Вашингтона предоставить Тайваню военную помощь на сумму 571,3 миллиона долларов, что Пекин рассматривает как нарушение своего суверенитета и территориальной целостности.
Похожие статьи
Frankenburg Technologies усилила свой состав, назначив директором по инженерным разработкам специалиста европейского уровня Андреаса Бапперта, сообщила компания в LinkedIn.
В эстонском секторе стартапов стремительный рост демонстрирует оборонная промышленность. По мнению инвесторов, именно оборонная отрасль может стать флагманом эстонского стартап-сектора.
Поскольку в мире не утихают старые конфликты и войны и постоянно возникают новые, есть основания полагать, что бум на акции оборонных компаний продлится еще долго.
В ТОПе компаний сектора машиностроения и металлургии первое и третье место заняли представители оборонной промышленности.
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.