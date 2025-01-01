Назад 01.01.25, 12:25 Украина прекратила транзит российского газа Министерство энергетики Украины официально заявило, что транзит российского газа в ЕС, как и планировалось, прекращен.

Расположенная недалеко от Курска газоизмерительная станция, являющаяся частью газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Foto: Reuters/Scanpix

«В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров», — говорится в заявлении министерства

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери, — цитирует пресс-служба министерства министра Германа Галущенко. — Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина».

Транзит российского газа по территории Украины осуществлялся по довоенным договорам, заключенным в конце 2019 года. Украина отказалась их продлевать.

Несмотря на недовольство некоторых европейских стран, в частности, Венгрии и Словакии, Евросоюз планирует отказаться от всех российских ископаемых ресурсов к 2027 году. Несмотря на возможные препятствия на пути Брюсселя, крупнейшие потребители газа в Европе изменили курс из-за войны. Германия заменила российский трубопроводный газ норвежским, Италия – алжирским.

На побережье Европы появляются терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), принимающие поставки из США, Катара и других стран. Хотя объемы российского СПГ увеличиваются, в абсолютных значениях они остаются относительно небольшими.