2025 год на рынке металлов: чего стоит ожидать?

Стоит ли инвестировать в европейский или американский фондовый рынок? Будет ли коррекция? Какой сектор имеет наибольший потенциал роста? Эксперты и аналитики дают инвесторам советы о том, как встретить новый год.
Инверсия кривой доходности и завершение цикла повышения базовых процентных ставок исторически предвещали неблагоприятные последствия как для экономики США, так и для фондовых рынков. Некоторые модели указывают даже на более чем 75-процентное падение на американских фондовых рынках.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.