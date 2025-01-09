2025 год на рынке металлов: чего стоит ожидать?

Контрольный список мероприятий на новый год

Стоит ли инвестировать в европейский или американский фондовый рынок? Будет ли коррекция? Какой сектор имеет наибольший потенциал роста? Эксперты и аналитики дают инвесторам советы о том, как встретить новый год.