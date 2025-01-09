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  • 09.01.25, 16:16

Миллионные субсидии, новые технологии и большие счета за отопление подталкивают Ида-Вирумаа к реновации

В Нарвском колледже Тартуского университета 8 января прошла “Ярмарка реновации”, на которую пришли местные председатели квартирных товариществ. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который выступил на открытии, рассказал, что за пару лет по разным программам поддержки Ида-Вирумаа выделено субсидий на реновацию жилья на 35 млн евро.
В Нарвском колледже Тартуского университета председателям КТ рассказали о реновации домов для повышения энергоэффективности.
  • В Нарвском колледже Тартуского университета председателям КТ рассказали о реновации домов для повышения энергоэффективности. Foto: Николай Андреев
Как писали ДВ, в 2023 году ни один дом из Ида-Вирумаа не воспользовался субсидией на полную реновацию, с утеплением, заменой систем вентиляции и отопления. Частичное утепление также продвигалось медленно. Министр Свет оптимистично утверждает, что сейчас наступил переломный момент. Так или нет, но процесс реновации явно сдвинулся с мертвой точки.
“Возьму на себя смелость сказать, что в Ида-Вирумаа ситуация вдвое хуже, чем в других местах”, - сказал Владимир Свет.
Свежие счета на отопление подталкивают утепляться, однако, с другой стороны, они оставляют у людей меньше свободных денег. И даже при щедрых субсидиях для Ида-Вирумаа (в некоторых случаях до 80% от стоимости реновации) председатели КТ просят субсидировать не полную, а более дешевую и менее эффективную частичную реновацию.
“Нашей целью является целостная реновация, но мы хотим создать фонд, который будет субсидировать и частичную. Главное, чтобы дом не остановился - если сделали реновацию системы отопления, то следующим этапом продолжили делать крышу и так далее”, - сказал Свет.
Окраина - в привилегированном положении
По словам министра, его часто подвергают критике из-за того, что деньги на реновацию уходят на периферию, не только в Ида-Вирумаа, но и, например, в Валгамаа. Он отметил, что именно на окраинах реновация продвигается тяжелее всего, хотя процент от стоимости, который покрывает субсидия, там выше, чем в Таллинне.
Мы не знаем наши бюджетные перспективы. Я рекомендую не ждать, а брать деньги сейчас.
Владимир Свет
министр инфраструктуры
На три года на всю Эстонию предусмотрено выделение в качестве субсидий на реновацию 300 млн евро, сообщил Свет. Первые 70-80 млн из этой суммы будут доступны для КТ в мае. Остальные - в 2026-м и 2027-м годах.
“Но мы не знаем наши бюджетные перспективы. Я рекомендую не ждать, а брать деньги сейчас”, - сказал Свет.
По словам министра инфраструктуры Владимира Света, за пару лет специально для реновации домов Ида-Вирумаа уйдет не менее 35 млн евро.
  • По словам министра инфраструктуры Владимира Света, за пару лет специально для реновации домов Ида-Вирумаа уйдет не менее 35 млн евро. Foto: Николай Андреев
Часть средств уходила и будет уходить отдельно в Ида-Вирумаа по различным программам. В прошлом году была открыта мера поддержки для Северо-Востока на 10 миллионов евро, которая уже фактически исчерпана. Еще 15 миллионов евро было выделено из Фонда справедливого перехода, и они уже забронированы. В октябре стартовал общенациональный тур с общим бюджетом в 185 миллионов евро, из которых для Ида-Вирумаа доступны дополнительные 10 миллионов, а также есть отдельные деньги на реновацию домов, насчитывающих более 100 квартир, на часть которых также могут претендовать местные КТ.
Свет отмечает, что важно как можно больше информировать людей. По его словам, в будущем планируется к каждому дому прикреплять специалиста, который будет курировать реновацию. Консультант EIS Людмила Пеусса, которая участвует в собраниях ида-вируских КТ, где рассказывает о субсидиях, считает, что благодаря этой постоянной работе больше товариществ решаются начать хотя бы частичную реновацию.
Старым панелькам - панельное утепление
Ярмарку реновации в Нарве организовал EIS (совместное учреждение EAS и KredEx), Эстонский союз КТ и другие партнеры. На сцене председатели КТ, юрист и строители делились своим опытом, а в фойе свои услуги предлагали представители нескольких профильных фирм и организаций.
Они среди прочего рассказали, что появилась возможность использовать технологию заводской реновации, о перспективности которой специалисты говорили еще несколько лет назад. О том, как это работает, ДВ подробно рассказал Мартин Тальтс, руководитель компании KMT Prefab и председатель Союза деревянного домостроения Эстонии.
Сканирование позволяет за несколько часов получить 3D-модель дома, которую можно использовать для проектирования его перестройки.
  • Сканирование позволяет за несколько часов получить 3D-модель дома, которую можно использовать для проектирования его перестройки. Foto: Николай Андреев
Сначала проводится лазерное 3D-сканирование дома. Потом под это конкретное здание проектируются готовые внешние накладные панели. Каждая панель - это каркас из бруса с внешним декоративным покрытием и утеплителем внутри. В панели уже установлено энергосберегающее окно и отрезки труб для новой вентиляционной системы с рекуперацией, которая обязательна при полной реновации дома.
При работе не требуется устанавливать леса, как при классической технологии. Рабочие устанавливают панели с помощью подъемника, при этом основная нагрузка от них передается на цоколь дома (поэтому важно учитывать его состояние). Когда снаружи стена готова, изнутри квартиры нужно только демонтировать старое окно и сделать новые откосы.
Разговаривая с корреспондентом ДВ, Тальтс показывает в окно на небольшую четырехэтажную хрущевку:
“На такой дом весь монтаж элементов займет где-то десять дней, и снаружи на этом всё практически готово, уже с окнами, уже с вентиляцией”, - сказал он.
Образец готового элемента для утепления дома: в него уже встроены окно и вентиляционные трубы.
  • Образец готового элемента для утепления дома: в него уже встроены окно и вентиляционные трубы. Foto: Николай Андреев
В Эстонии по этому методу реновированы больше двадцати квартирных домов, рассказал Мартин Тальтс. Заводская реновация получается ориентировочно на 10% дороже традиционного утепления. Однако при ее использовании увеличивается размер государственной субсидии, и полная реновация дома таким способом может оказаться даже дешевле, чем классическим.
В Эстонии много типовых домов советских времен, что позволяет выпускать утепленные элементы серийно и в перспективе снизить цену. Сейчас, сказал Тальтс, готовые панели для утепления выпускают пять фирм в стране. Технология во многом похожа на ту, которую часто используют при строительстве одноэтажных каркасных домов.
“Моя фирма сделала около десяти домов в Эстонии и столько же в Германии. Есть фирмы, которые пока сделали только один дом”, - рассказал Тальтс. По словам консультанта EIS Людмилы Пеусса, первая в Ида-Вирумаа реновация дома по такой технологии сейчас готовится в Силламяэ.
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