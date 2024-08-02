Реновация коммерческой недвижимости позволит сэкономить 138 миллионов евро в год

Министр экономики: «По-моему, государство не должно управлять экономикой»

Мы хотим низкие налоги, но много социальных благ, однако невозможно достичь того и другого одновременно – рано или поздно придется выбирать, считает новый министр экономики Эркки Кельдо.

Мы хотим низкие налоги, но много социальных благ, однако невозможно достичь того и другого одновременно – рано или поздно придется выбирать, считает новый министр экономики Эркки Кельдо.