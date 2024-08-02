Реновация коммерческой недвижимости позволит сэкономить 138 миллионов евро в год
Сийм Меэлисте на весеннем отраслевом семинаре Swedbank.Фото: Swedbank
Результаты исследования, проведенного по заказу Министерства климата, показали, что Эстония имеет большой потенциал в снижении энергопотребления.
Сийм Меэлисте, руководитель компании Tepsli, занимающейся энергоэффективностью коммерческой недвижимости, рассказал на отраслевом семинаре Swedbank, что почти треть потребляемой энергии в Эстонии расходуется на нежилые здания, при этом в потреблении можно увидеть небольшую тенденцию к росту.
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