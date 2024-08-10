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dv.ee

10 августа 2024 в 12:19









Энергетический класс нового дома может снизиться после заселения

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Покупатели жилья все больше ценят энергетический рейтинг многоквартирного дома, поскольку чем выше энергетический рейтинг, тем ниже затраты. Однако руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане говорит, что класс энергоэффективности не всегда остается таким же, каким он был в момент покупки жилья, а может с течением времени измениться.

«Зданиям присваиваются энергетические маркировки от A до G. Энергетический рейтинг дает покупателям жилья и банку возможность оценить качество строительства, современности и экологичности здания. Высокий энергетический рейтинг является важным фактором продажи – чем выше энергетический рейтинг, тем выгоднее стоимость и условия финансирования со стороны банка», – говорит Ребане.