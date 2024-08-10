Энергетический класс нового дома может снизиться после заселения

Покупатели жилья все больше ценят энергетический рейтинг многоквартирного дома, поскольку чем выше энергетический рейтинг, тем ниже затраты. Однако руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане говорит, что класс энергоэффективности не всегда остается таким же, каким он был в момент покупки жилья, а может с течением времени измениться.
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