Объем заказов в промышленности Финляндии растет второй месяц подряд

По словам производителей прицепов, которые считаются самым слабым звеном обрабатывающей промышленности, ситуация оставляет желать лучшего, однако их объемы не упали в прошлом году на пятую часть, как говорит статистика. С другой стороны, радуются успехам производители электрического оборудования.