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  • 10.01.25, 17:06

Объем заказов в промышленности Финляндии растет второй месяц подряд

Объем новых промышленных заказов в Финляндии в ноябре вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, при этом в металлургической промышленности рост составил целых 30%, сообщило национальное статистическое управление.
Рост объема новых заказов в металлургической промышленности составил 30%.
  • Рост объема новых заказов в металлургической промышленности составил 30%. Foto: Outokumpu
В октябре объем новых промышленных заказов увеличился почти на 13%.
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