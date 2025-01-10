Объем заказов в промышленности Финляндии растет второй месяц подряд
Объем новых промышленных заказов в Финляндии в ноябре вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, при этом в металлургической промышленности рост составил целых 30%, сообщило национальное статистическое управление.
По словам производителей прицепов, которые считаются самым слабым звеном обрабатывающей промышленности, ситуация оставляет желать лучшего, однако их объемы не упали в прошлом году на пятую часть, как говорит статистика. С другой стороны, радуются успехам производители электрического оборудования.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.