Назад 06.01.25, 16:31 Tallink получил десятки миллионов евро субсидий от Финляндии и Швеции Крупнейшие операторы паромного сообщения между Финляндией и Швецией, Tallink и Viking Line, получили десятки миллионов евро субсидий от правительств Финляндии и Швеции.

Иллюстративное фото. Foto: Äripäev

Субсидии были выплачены в 2023 году с целью сохранить суда под своим флагом, чтобы в кризисных ситуациях, например, в случае войны, Финляндия или Швеция могли использовать их для своих нужд, сообщает SVT Nyheter.