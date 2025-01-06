Tallink получил десятки миллионов евро субсидий от Финляндии и Швеции

Субсидии были выплачены в 2023 году с целью сохранить суда под своим флагом, чтобы в кризисных ситуациях, например, в случае войны, Финляндия или Швеция могли использовать их для своих нужд, сообщает SVT Nyheter.
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Компания Tallink, которая этой весной резко подняла цены на грузовые билеты, потеряла значительную долю рынка. Стоимость билета в одну сторону у компании в среднем на 80 евро выше, чем у конкурентов, и автоперевозчики стараются максимально избегать Tallink.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.