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  • 06.01.25, 16:31

Tallink получил десятки миллионов евро субсидий от Финляндии и Швеции

Крупнейшие операторы паромного сообщения между Финляндией и Швецией, Tallink и Viking Line, получили десятки миллионов евро субсидий от правительств Финляндии и Швеции.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Äripäev
Субсидии были выплачены в 2023 году с целью сохранить суда под своим флагом, чтобы в кризисных ситуациях, например, в случае войны, Финляндия или Швеция могли использовать их для своих нужд, сообщает SVT Nyheter.
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