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  • 10.01.25, 15:51

Рынок труда в США снова превзошел ожидания

Экономика США создала 256 000 рабочих мест в декабре, что превзошло ожидания и подкрепляет аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки более медленными темпами.
Рынок труда в США снова превзошел ожидания
Данные Бюро трудовой статистики, опубликованные в пятницу, превзошли ожидания экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали рост в 160 000. Ноябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения с 227 000 до 212 000.
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