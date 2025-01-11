Управляющий энергопортфелем Alexela: нас ждет рост цен на газ

Окончание поставок российского газа через Украину принесло Европе рост цен, снижение запасов в хранилищах до семилетнего минимума, а отдельным странам – таким как Словакия и Молдавия — реальные риски дефицита электроэнергии и бытового газа. Хуже всего ситуация в самопровозглашенном Приднестровье. На Эстонии ситуация может сказаться опосредованно через подорожание газа и электричества.
Неожиданная остановка завода Equinor по производству сжиженного природного газа в норвежском Хаммерфесте привела к росту цены на газовые фьючерсы до 50 евро за мегаватт-час, что выше уровня цен за весь прошлый год.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.