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  • 03.01.25, 08:12

Остановка завода Equinor по производству СПГ подняла цену на газ в Европе

Неожиданная остановка завода Equinor по производству сжиженного природного газа в норвежском Хаммерфесте привела к росту цены на газовые фьючерсы до 50 евро за мегаватт-час, что выше уровня цен за весь прошлый год.
Танкер с СПГ у причала завода Equinor в Хаммерфесте.
  • Танкер с СПГ у причала завода Equinor в Хаммерфесте. Foto: Ole Jorgen Bratland/Equinor
Завод Equinor в Хаммерфесте будет выведен из эксплуатации до 9 января из-за поломки компрессора, сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора газовой сети Gassco. Сама Equinor пока не опубликовала официального сообщения о неисправности.

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