Остановка завода Equinor по производству СПГ подняла цену на газ в Европе
Неожиданная остановка завода Equinor по производству сжиженного природного газа в норвежском Хаммерфесте привела к росту цены на газовые фьючерсы до 50 евро за мегаватт-час, что выше уровня цен за весь прошлый год.
Танкер с СПГ у причала завода Equinor в Хаммерфесте. Foto: Ole Jorgen Bratland/Equinor
Завод Equinor в Хаммерфесте будет выведен из эксплуатации до 9 января из-за поломки компрессора, сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора газовой сети Gassco. Сама Equinor пока не опубликовала официального сообщения о неисправности.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.