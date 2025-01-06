Назад 06.01.25, 15:42 Труба трубе. Как Европа переживает окончание поставок российского газа из Украины Окончание поставок российского газа через Украину принесло Европе рост цен, снижение запасов в хранилищах до семилетнего минимума, а отдельным странам – таким как Словакия и Молдавия — реальные риски дефицита электроэнергии и бытового газа. Хуже всего ситуация в самопровозглашенном Приднестровье. На Эстонии ситуация может сказаться опосредованно через подорожание газа и электричества.

Российский «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января 2025 года. Foto: Scanpix

Российский «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января 2025 года, что было ожидаемо, но тем не менее привело к волнению на рынках, росту цен на газ и проблемам для жителей ряда европейских стран.

Фьючерсы на эталонные цены на газ в первую неделю года выросли почти на 4% и доходили до 50 евро за мегаватт-час, что стало 14-месячным максимумом и заставило вспомнить энергетический кризис в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник европейские цены на газ снизились до 49 евро за мегаватт-час, когда стало понятно, что немедленного дефицита поставок не случилось – пока Евросоюз обходится поставками из других стран по трубам и морю (СПГ), а также расходует газ, накопленный в подземных хранилищах (ПХГ).

Однако запасы расходуются стремительно. Сейчас хранилища заполнены чуть более чем на 70%, что стало самым низким уровнем для этого периода за семь лет и самым резким снижением с 2018 года. Годом ранее, для сравнения, было 86%. Быстрое истощение, вызванное в том числе холодной для Европы зимой, может усложнить заполнение хранилищ к следующему отопительному сезону, а также оказать дальнейшее давление на цены.

«В итоге будет очередной год высоких цен на газ, что еще больше омрачит будущее энергоемкого производственного сектора региона. Домохозяйства также почувствуют удар. В долгосрочном прогнозе цены на газ только что стали еще более высокими, а время – чуть более долгим», – описывает европейские перспективы Хавьер Блас, обозреватель Bloomberg Opinion по энергетике и сырьевым рынкам.

Европу ждет очередной год высоких цен на газ. Хавьер Блас энергетический обозреватель Bloomberg Opinion

Европа становится все больше зависима от СПГ, а это значит, что цены будут более волатильными. Например, сейчас ситуацию дополнительно осложняет остановка норвежского завода СПГ в Хаммерфесте до 9 января из-за отказа компрессора. Кроме того, спрос на газ увеличивает и повышение целевого уровня по заполнению хранилищ. «Более высокий спрос на газ для закачивания в хранилища в ближайшие месяцы будет поддерживать рынки на повышенном уровне», – считает европейский энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

Почему отключен газ

31 декабря 2024 года истек срок действия контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на прокачку, заключенный на пять лет еще до полномасштабной войны. Несмотря на то, что война на территории Украины шла уже тогда, а Крым был аннексирован, украинская сторона была заинтересована в продолжении транзита российского газа, видя в этом не только финансовые, но и политические выгоды.

По условиям контракта «Газпром» обязался поставлять 65 млрд кубометров в 2020 году и не менее 40 млрд в последующие четыре года. И платить за это $1,2 млрд в год. Однако поставки резко упали после начала войны: в 2023 году было прокачано всего 15 млрд кубометров, поскольку Украина с мая 2022 года не контролирует компрессорную станцию «Новопсков» и отклоняет заявки на подачу через газоизмерительную станцию «Сохрановка». «Газпром» не был согласен считать это форс-мажором и поэтому платил только около $800 млн в год. Газ шел только через станцию в Судже, которая с 2024 года оказалась под контролем Украины.

Мы сейчас получаем меньше, чем сами платим оператору газотранспортной системы. Алексей Чернышов глава правления «Нафтогаза»

Политическая же мотивация в 2019 году для Украины выглядела так: если европейские страны будут зависеть от поставок газа через Украину, то они скорее поддержат ее и не допустят разрастания российской агрессии. После начала полномасштабного вторжения все изменилось, и украинские политики перестали считать возможным заключение нового контракта с компанией страны-агрессора. Была надежда, что Европа, в частности, Словакия, выступит третьей стороной, заключив по отдельности контракты с Россией и с Украиной. Однако ЕС взял курс на ускоренный отказ от российского газа и разрыв деловых связей с российскими компаниями.

Сотрудничество и споры двух компаний, длившиеся десятилетиями, прекращены с 2025 года. Foto: Scanpix

В итоге 1 января 2025 года прекратились поставки по газопроводу «Союз» – одному из двух остававшихся маршрутов доставки трубопроводного газа из России в Европу. Это положило конец более чем пятидесятилетней истории поставок. Теперь Россию и Европу связывает только «Турецкий поток». А кроме того, газ продолжает поступать по морю в сжиженном виде.

Резкое прекращение спровоцировало напряженную ситуацию в ряде стран.

Словакия: газ и беженцы

До полномасштабной войны Словакия почти полностью зависела от импорта энергоносителей из России – в начале 2022 года около 85% потребляемого ею газа поступало из этой страны через Украину, оставшиеся 15% импортировались из Чехии, и это тоже в основном был российский газ. Однако затем Словакия начала диверсифицировать поставки – впервые получила СПГ, подписала контракт на поставки норвежского газа, заместив к концу 2022 года треть российских поставок. В 2023 году страна закупила порядка 3 млрд кубометров российского газа по сравнению с пиковыми 6 млрд кубометров.

Однако, когда 1 января местная компания Eustream объявила , что поставки «Газпрома» прекратились, это вызвало напряжение в политических кругах и у населения. Словакия сможет полностью заместить российский газ, однако волнуется, что это будет дороже. Тогда как у страны один из самых высоких дефицитов бюджета в еврозоне – около 6% ВВП. К тому же бизнес с российским газом приносил словацкому бюджету доход, ведь страна сама была транзитной, получая за это ежегодно около 500 млн евро. Теперь Братислава лишается этого источника дохода, что волнует ее премьер-министра Роберта Фицо, предпринявшего отчаянную попытку уладить ситуацию и даже посетившего ради этого Москву в конце года.

«Остановив транзит газа, президент Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС, в том числе Словацкой Республике, что приведет к дальнейшему снижению конкурентоспособности ЕС», – отмечал Фицо в Facebook.

Словакия также угрожает сократить помощь украинским беженцам в ответ на отказ Украины продлить транзит российского газа.

Впрочем, у Словакии есть шансы стать транзитной страной для другого газа, поступающего через Украину, считает Международное энергетическое агентство.

Австрия: дефицита не будет

Кто хорошо подготовился к 2025 году, так это бывший крупнейший покупатель российского газа, Австрия. Там находится центральноевропейский газовый хаб, Баумгартен, оттуда российский газ распределяется в Венгрию, Италию и Словению. Примерно половину из импортируемого газа страна оставляла себе, в декабре 2023 года российский газ составил 98% потребления. Но это объяснялось его выгодной ценой. У Австрии есть контракты с другими странами, которых достаточно, чтобы обеспечить собственное потребление. Но пока был дешевый российский газ, Австрия предпочитала перепродавать законтрактованный дорогой.

«С мая 2024 года по май 2026 года Австрии не стоит ожидать дефицита газа в случае прекращения поставок российского газа через Украину в Австрию», – говорится в сообщении пресс-службы минэнерго страны. У Австрии наготове три сценария.

Первый, «Спокойная ситуация», предполагает, что зарегистрированные объемы на газовом рынке будут физически выполнены в соответствии с планом.

Второй – сокращение поставок газа в Баумгартене, одном из крупнейших газораспределительных хабов в Европе, рассчитывает на компенсацию поставок другими участниками рынка.

Третий, «вызовы Стратегического газового резерва», предполагает частичное расходование «подушки безопасности», если два первых сценария не сработают.

Молдова: запасов угля хватит на 20 дней

Еще одна жертва – не входящая в Евросоюз Молдова. Как признал министр энергетики страны Виктор Парликов, в 2025 году он ждет роста цен на электроэнергию. Но это меньшее из зол. Страна в середине декабря ввела режим чрезвычайного положения в энергетической сфере сроком на 60 дней, готовясь к прекращению поставок. Кишиневу придется помогать сгладить энергетический кризис на неподконтрольном левобережье – в самопровозглашенном Приднестровье, полностью зависевшем от поставок из России.

Пока Молдова обеспечена электроэнергией в достаточном количестве, сообщает государственная компания «Энергоком». Но с 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в самопровозглашенном Приднестровье, полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех. Станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья. Запасов угля должно хватить на 20 дней, также какое-то количество газа осталось в трубах.

Недостающую электроэнергию закупают в Румынии – почти 50% от всего потребления. До этого Молдова покупала у непризнанного Приднестровья до 80% электроэнергии. Ее пока хватает с учетом введенного плана экономии от Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, вступившего в силу с 1 января. Общественные и коммерческие здания сократят внутреннее освещение как минимум на 30% там, где это технически возможно, в жилых домах и других зданиях рекомендуется избегать использования лифтов: 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 по местному времени, иначе есть вероятность застрять в них при отключении электроэнергии. Предприятия с энергоемким производственным графиком теперь обязаны работать в непиковые часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00), чтобы снизить нагрузку на электрические сети.

В самом самопровозглашенном Приднестровье увеличили время веерных отключений – с 1 до 4 часов. Там отказались от уличного освещения, без тепла осталось более полутора тысяч домов, появились сообщения об отключении водоснабжения.

Руководитель Оперативного штаба по вопросам энергетики самопровозглашенного Приднестровья Александр Розенберг сообщил 6 января, что уже полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах; 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей. В ограниченных количествах – исключительно для приготовления пищи – подается газ в многоэтажные дома. Централизованная подача теплоснабжения прекращена в 1565 жилых домах, 147 детских садах, 131 школе. Учитывая запуск системы веерных отключений электроэнергии, осуществлять учебный процесс в дистанционном режиме не представляется возможным и власти хотят продлить зимние школьные каникулы до 19 января.

Ситуация осложняется тем, что проблема состоит не только в прекращении транзита через Украину, но и многолетнем денежном споре с «Газпромом». Российская компания могла бы поставлять газ в обход Украины и забронировать посуточно Трансбалканский газопровод (идет через Турцию, Болгарию, Румынию и часть Одесской области Украины), но не стала этого делать и сообщила, что с 1 января прекратит поставки. «Газпром» считает, что «Молдовагаз» должна ему 709 млн долларов – исторический счет за прежние неоплаченные поставки. Однако независимый аудит, проведенный в 2021 году, показал, что долг Молдовы составляет лишь 8,6 млн долларов.

«Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдовы. Мы справимся с этой ситуацией, как справлялись и ранее с энергетическим шантажом России», – заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

АО «Молдовагаз» – дочерняя компания ПАО «Газпром», которому принадлежит 50% ее акций. Но власти Молдовы планируют национализировать актив. Премьер-министр страны Дорин Речан поручил в декабре разработать законодательную базу для этого шага.

Несмотря на сложности, власти непризнанного Приднестровья отказались от предложенной «Молдовагазом» схемы закупки газа на европейской площадке Balkan Gas Hub. Кишинев также предложил, чтобы он покупал газ для Молдавской ГРЭС сам, чтобы продолжить получать необходимую электроэнергию. Однако «Тираспольгаз» схемой пользоваться не хочет, надеясь, что конфликт с «Газпромом» разрешится, и поставки российского газа на левый берег возобновятся.

Сербия получает газ через «Турецкий поток» и не испытывает сложностей. Однако хочет расширить поставки и создала для этого специальную рабочую группу. «Мы постараемся заключить с Россией новый долгосрочный договор на поставку газа на лучших условиях, – цитирует «Интерфакс» министра энергетики Сербии Дубравку Джедович-Ханданович. – Мы будем вести переговоры прежде всего с Россией, которая является нашим партнером в энергетической сфере. Газоснабжение Сербии происходит, прежде всего, благодаря России и хорошим отношениям с Россией. Мы должны это сохранить, и это абсолютный приоритет».

Эстония: внимание приковано к СПГ

Поскольку Эстония полностью не зависит ни от российского газа, ни от нефти, влияние на нее может быть только опосредованным – через цены. В том числе на СПГ, который Таллинн получает через Финляндию. Цены здесь могут быть привязаны к котировкам на хабе TTF в Нидерландах. Подземное хранилище в латвийском Инчукалнсе, которым пользуется Эстония, заполнено только на 63%.

«Что касается Эстонии, то она может столкнуться с непредсказуемостью цен в результате геополитических событий», – не исключает эксперт по энергетике и кросс-товарам международной аналитической организации ICIS Аура Сабадуc.