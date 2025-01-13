Кандидат на должность генерального прокурора Астрид Аси получила поддержку правовой комиссии

Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании решила поддержать предложение назначить государственным генеральным прокурором председателя Харьюского уездного суда Астрид Аси.
- Действующему председателю Харьюского уездного суда Астрид Аси для назначения на должность генерального прокурора государства требуется лишь утверждение правительства. Foto: Priit Mürk, ERR/Scanpix
По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, Астрид Аси является, по мнению комиссии, подходящим кандидатом благодаря своему обширному опыту в судебной и прокурорской сферах. Комиссия также верит, что Аси будет стремиться сделать работу прокуратуры более эффективной. «Ответы кандидата дали комиссии уверенность в том, что Аси может укрепить организацию, умеет расставлять приоритеты и будет работать над тем, чтобы процессы проводились как можно быстрее и эффективнее», – заявил Ханимяги в своем сообщении.
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