Назад 13.01.25, 15:04 Кандидат на должность генерального прокурора Астрид Аси получила поддержку правовой комиссии Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании решила поддержать предложение назначить государственным генеральным прокурором председателя Харьюского уездного суда Астрид Аси.

Действующему председателю Харьюского уездного суда Астрид Аси для назначения на должность генерального прокурора государства требуется лишь утверждение правительства. Foto: Priit Mürk, ERR/Scanpix

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, Астрид Аси является, по мнению комиссии, подходящим кандидатом благодаря своему обширному опыту в судебной и прокурорской сферах. Комиссия также верит, что Аси будет стремиться сделать работу прокуратуры более эффективной. «Ответы кандидата дали комиссии уверенность в том, что Аси может укрепить организацию, умеет расставлять приоритеты и будет работать над тем, чтобы процессы проводились как можно быстрее и эффективнее», – заявил Ханимяги в своем сообщении.