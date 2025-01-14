Кредиторам обанкротившегося кредитно-сберегательного общества приходят вводящие в заблуждение письма

Кредиторы обанкротившегося эстонского кредитно-сберегательного общества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu (EAHLÜ) получили письмо с анонимного адреса, в котором их уведомляли о предстоящем общем собрании и предложении компромисса в рамках процедуры банкротства, однако ни одно из этих утверждений не соответствует действительности – банкротный управляющий Мартин Крупп предполагает, что рассылка письма преследует злонамеренные цели, пишет err.ee
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- Банкротный управляющий Мартин Крупп (справа) Foto: Andras Kralla
В конце прошлого месяца ряд кредиторов получил письмо с анонимного адреса [email protected]
на эстонском и русском языках, в котором сообщалось, что в деле EAHLÜ после двухлетнего процесса достигнуто разумное решение: «Банкротный управляющий Мартин Крупп на встрече, состоявшейся 19.12.2024, подтвердил, что по сути он не против компромисса. Он также согласился созвать общее собрание кредиторов для обсуждения предлагаемого компромисса», – говорится в письме, где рекомендуется для получения дополнительной информации связаться с Круппом.
Под письмом в некоторых версиях стоит подпись адвоката Legalia Айвара Пихлака, а в других версиях – его коллеги из той же конторы Хенрика Кирсимяэ.
Мартин Крупп заверил кредиторов, что он не созывал никаких собраний и в ближайшее время не видит в этом необходимости. Он также подчеркнул, что должник не выдвигал никаких предложений о компромиссе в деле о банкротстве EAHLÜ: «Если с данного адреса электронной почты кредиторам предлагаются какие-либо действия в рамках процедуры банкротства EAHLÜ, следует предполагать, что целью таких действий, вероятно, является освобождение Максима Сорокина (бывший председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu – ред.) от уголовной и гражданской ответственности за доведение EAHLÜ до неплатежеспособности и причинение ущерба кредиторам», – написал Крупп кредиторам.
Адвокаты Legalia Пихлак и Кирсимяэ, чьи имена значились под письмами, отправленными с анонимного адреса, действительно представляют Сорокина по правовым вопросам, но, по их словам, не имеют отношения к этим письмам: «Данное утверждение относительно писем не соответствует действительности», – заявил Пихлак.
Максим Сорокин на запрос ERR о комментарии пока не ответил.
Возбуждено уголовное дело
Максим Сорокин, с 2014 года возглавлявший Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, в 2022 году привел его к банкротству. Выяснилось, что сотни эстонцев, которые размещали вклады в КСО, обещавшем до 12% годовых, потеряли свои деньги. Общая сумма признанных требований кредиторов к EAHLÜ составляет порядка 15 миллионов евро.
Банкротный управляющий Мартин Крупп в своем заявлении суду отметил, что КСО предоставлял кредиты в основном компаниям, подконтрольным членам его правления, зачастую по более низкой ставке, чем он был обязан платить своим вкладчикам.
Весной 2022 года в отношении Максима Сорокина было возбуждено уголовное дело, а летом того же года ему было предъявлено обвинение в инвестиционном мошенничестве.
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