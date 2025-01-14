Назад 14.01.25, 15:26 Кредиторам обанкротившегося кредитно-сберегательного общества приходят вводящие в заблуждение письма Кредиторы обанкротившегося эстонского кредитно-сберегательного общества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu (EAHLÜ) получили письмо с анонимного адреса, в котором их уведомляли о предстоящем общем собрании и предложении компромисса в рамках процедуры банкротства, однако ни одно из этих утверждений не соответствует действительности – банкротный управляющий Мартин Крупп предполагает, что рассылка письма преследует злонамеренные цели, пишет err.ee

Банкротный управляющий Мартин Крупп (справа) Foto: Andras Kralla

В конце прошлого месяца ряд кредиторов получил письмо с анонимного адреса [email protected] на эстонском и русском языках, в котором сообщалось, что в деле EAHLÜ после двухлетнего процесса достигнуто разумное решение: «Банкротный управляющий Мартин Крупп на встрече, состоявшейся 19.12.2024, подтвердил, что по сути он не против компромисса. Он также согласился созвать общее собрание кредиторов для обсуждения предлагаемого компромисса», – говорится в письме, где рекомендуется для получения дополнительной информации связаться с Круппом.

Под письмом в некоторых версиях стоит подпись адвоката Legalia Айвара Пихлака, а в других версиях – его коллеги из той же конторы Хенрика Кирсимяэ.

Читать еще 30.09.24, 12:00 Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам Мартин Крупп заверил кредиторов, что он не созывал никаких собраний и в ближайшее время не видит в этом необходимости. Он также подчеркнул, что должник не выдвигал никаких предложений о компромиссе в деле о банкротстве EAHLÜ: «Если с данного адреса электронной почты кредиторам предлагаются какие-либо действия в рамках процедуры банкротства EAHLÜ, следует предполагать, что целью таких действий, вероятно, является освобождение Максима Сорокина (бывший председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu – ред.) от уголовной и гражданской ответственности за доведение EAHLÜ до неплатежеспособности и причинение ущерба кредиторам», – написал Крупп кредиторам.

Адвокаты Legalia Пихлак и Кирсимяэ, чьи имена значились под письмами, отправленными с анонимного адреса, действительно представляют Сорокина по правовым вопросам, но, по их словам, не имеют отношения к этим письмам: «Данное утверждение относительно писем не соответствует действительности», – заявил Пихлак.

Максим Сорокин на запрос ERR о комментарии пока не ответил.