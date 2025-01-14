Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,17%280,96
  • OMX Riga−0,27%871,74
  • OMX Tallinn−0,12%1 766,92
  • OMX Vilnius0,28%1 104,15
  • S&P 5000,21%5 848,39
  • DOW 300,36%42 449,96
  • Nasdaq 0,07%19 100,89
  • FTSE 100−0,28%8 201,54
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • OMX Baltic−0,17%280,96
  • OMX Riga−0,27%871,74
  • OMX Tallinn−0,12%1 766,92
  • OMX Vilnius0,28%1 104,15
  • S&P 5000,21%5 848,39
  • DOW 300,36%42 449,96
  • Nasdaq 0,07%19 100,89
  • FTSE 100−0,28%8 201,54
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • 14.01.25, 15:26

Кредиторам обанкротившегося кредитно-сберегательного общества приходят вводящие в заблуждение письма

Кредиторы обанкротившегося эстонского кредитно-сберегательного общества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu (EAHLÜ) получили письмо с анонимного адреса, в котором их уведомляли о предстоящем общем собрании и предложении компромисса в рамках процедуры банкротства, однако ни одно из этих утверждений не соответствует действительности – банкротный управляющий Мартин Крупп предполагает, что рассылка письма преследует злонамеренные цели, пишет err.ee.
Банкротный управляющий Мартин Крупп (справа)
  • Банкротный управляющий Мартин Крупп (справа) Foto: Andras Kralla
В конце прошлого месяца ряд кредиторов получил письмо с анонимного адреса [email protected] на эстонском и русском языках, в котором сообщалось, что в деле EAHLÜ после двухлетнего процесса достигнуто разумное решение: «Банкротный управляющий Мартин Крупп на встрече, состоявшейся 19.12.2024, подтвердил, что по сути он не против компромисса. Он также согласился созвать общее собрание кредиторов для обсуждения предлагаемого компромисса», – говорится в письме, где рекомендуется для получения дополнительной информации связаться с Круппом.
Под письмом в некоторых версиях стоит подпись адвоката Legalia Айвара Пихлака, а в других версиях – его коллеги из той же конторы Хенрика Кирсимяэ.
Мартин Крупп заверил кредиторов, что он не созывал никаких собраний и в ближайшее время не видит в этом необходимости. Он также подчеркнул, что должник не выдвигал никаких предложений о компромиссе в деле о банкротстве EAHLÜ: «Если с данного адреса электронной почты кредиторам предлагаются какие-либо действия в рамках процедуры банкротства EAHLÜ, следует предполагать, что целью таких действий, вероятно, является освобождение Максима Сорокина (бывший председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu – ред.) от уголовной и гражданской ответственности за доведение EAHLÜ до неплатежеспособности и причинение ущерба кредиторам», – написал Крупп кредиторам.
Адвокаты Legalia Пихлак и Кирсимяэ, чьи имена значились под письмами, отправленными с анонимного адреса, действительно представляют Сорокина по правовым вопросам, но, по их словам, не имеют отношения к этим письмам: «Данное утверждение относительно писем не соответствует действительности», – заявил Пихлак.
Максим Сорокин на запрос ERR о комментарии пока не ответил.
Возбуждено уголовное дело
Максим Сорокин, с 2014 года возглавлявший Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, в 2022 году привел его к банкротству. Выяснилось, что сотни эстонцев, которые размещали вклады в КСО, обещавшем до 12% годовых, потеряли свои деньги. Общая сумма признанных требований кредиторов к EAHLÜ составляет порядка 15 миллионов евро.
Банкротный управляющий Мартин Крупп в своем заявлении суду отметил, что КСО предоставлял кредиты в основном компаниям, подконтрольным членам его правления, зачастую по более низкой ставке, чем он был обязан платить своим вкладчикам.
Весной 2022 года в отношении Максима Сорокина было возбуждено уголовное дело, а летом того же года ему было предъявлено обвинение в инвестиционном мошенничестве.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.07.23, 12:17
Людей, вступивших в кредитно-сберегательные общества, стало больше
Количество членов кредитно-сберегательных обществ по состоянию на конец второго квартала составило 13 779 человек, следует из статистики банка Эстонии.
Новости
  • 06.06.22, 13:28
Члену правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu предъявлено подозрение в мошенничестве
Две недели назад Центральная криминальная полиция задержала члена правления кредитно-сберегательного товарищества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu. ДВ писали об этом товариществе два года назад, когда оно привлекало вклады под 12%.
Новости
  • 07.06.22, 14:05
«На эти деньги я путешествую». Инвесторы в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu на неплатежи не жалуются
Многолетние инвесторы в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, с которыми поговорили ДВ, не имели проблем с платежами от этой организации.
Эпицентр
  • 22.07.20, 09:04
Договоры, заключаемые известным кредитно-сберегательным обществом, могут противоречить закону.
материал дополнен!
Кредитно-сберегательное товарищество Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu проводит активную рекламную кампанию, привлекая вклады под 12% годовых. Однако, чтобы получить такой «вкусный» процент, клиент должен согласиться с договором, часть пунктов которого, по мнению некоторых юристов, незаконны. Фактически, подобные договоры позволяют члену правления КСО Максиму Сорокину распоряжаться деньгами вкладчиков по собственному усмотрению и использовать общество как «кошелёк» для своих инвестиционных проектов.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
2
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
3
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
4
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
5
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
6
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций

Последние новости

ТОП
  • 14.01.25, 19:33
ТОП медиакомпаний возглавил Äripäev
Биржа
  • 14.01.25, 16:51
На рынке препаратов для похудения еще долго будут доминировать две компании
Подсказка
  • 14.01.25, 15:48
Отвечает ли работодатель за работника перед клиентом? Сложности регресса
Новости
  • 14.01.25, 15:26
Кредиторам обанкротившегося кредитно-сберегательного общества приходят вводящие в заблуждение письма
Новости
  • 14.01.25, 14:48
Испания планирует повысить налоги для бизнеса по аренде квартир
Новости
  • 14.01.25, 13:37
65 танкеров с нефтью из России застряли из-за санкций США
Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
Новости
  • 14.01.25, 11:58
Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС

Сейчас в фокусе

Эстонская дочерняя компания Södra Forest Estonia два года назад сделала оборот в 17 миллионов евро.
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
Илон Маск.
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
Тармо Каротам.
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар.
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Цены на нефть на мировых рынках растут после новых санкций США.
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
О своих промежуточных результатах за четвертый квартал во вторник сообщит TextMagic, акции которой в прошлом году подешевели более чем на 8%.
Биржа
  • 13.01.25, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025