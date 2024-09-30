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  • 30.09.24, 12:00

Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам

Несмотря на обращение банкротного управляющего, коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд.
На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева).
  • На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева). Foto: Andras Kralla
В общей сложности принудительно ликвидированные компании задолжали КСО около 10 миллионов евро. В одном из случаев банкротный управляющий Eesti Areng Мартин Крупп отправил регистратору просьбу не ликвидировать компанию, и тот добавил в систему отметку о запрете на ликвидацию. Однако система все равно удалила фирму.

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