Назад 30.09.24, 12:00 Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам Несмотря на обращение банкротного управляющего, коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд.

На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева). Foto: Andras Kralla

В общей сложности принудительно ликвидированные компании задолжали КСО около 10 миллионов евро. В одном из случаев банкротный управляющий Eesti Areng Мартин Крупп отправил регистратору просьбу не ликвидировать компанию, и тот добавил в систему отметку о запрете на ликвидацию. Однако система все равно удалила фирму.

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