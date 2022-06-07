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Ярослав Тавгень

7 июня 2022 в 11:05 Поделиться:









«На эти деньги я путешествую». Инвесторы в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu на неплатежи не жалуются

Фото: Лийз Трейманн

Многолетние инвесторы в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, с которыми поговорили ДВ, не имели проблем с платежами от этой организации.

Члену правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве, а сайт кредитно-сберегательного товарищества не работает уже несколько дней.