«На эти деньги я путешествую». Инвесторы в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu на неплатежи не жалуются

Промышленный бум посреди кризиса: число заказов растет, несмотря на дефицит сырья
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.