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  • 11.01.25, 13:32

Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы

Литовская платформа для продажи подержанных вещей и единорог Vinted привлекла в прошлом году 340 миллионов евро, что эквивалентно объему капитала, привлеченному всеми эстонскими стартапами.
Стоимость литовской платформы для продажи подержанных вещей Vinted превышает 5 миллиардов евро.
  • Стоимость литовской платформы для продажи подержанных вещей Vinted превышает 5 миллиардов евро. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
Эстонский стартап-сектор привлек в 2024 году лишь немного больше средств, чем один только литовский Vinted. В частности, инвестиции в эстонские стартапы составили 347 миллионов евро.
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