Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы

С 1 января 2025 года во всех физических торговых точках при оплате наличными итоговая сумма покупки должна округляться до ближайших пяти центов. Изменение закона означает, что продавцам больше не нужно будет выдавать сдачу монетами номиналом 1 и 2 цента. Это также сократит необходимость выпускать в обращение такие монеты, которые в Эстонии используются крайне редко.
Уменьшающийся пессимизм и падающие процентные ставки поддерживают потребление даже в условиях, когда доходы не растут, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
Я должен признать, что в данный момент я плачу неприлично высокие комиссии за обслуживание. Альтернативные решения выглядят привлекательно, но при более детальном изучении выясняется, что все не так просто: где-то выигрываешь, а где-то теряешь.
Перед эстонской компанией H2Electro, производящей компоненты для водородного производства, открылись двери долгосрочного сотрудничества в Южной Корее. Уже сегодня продукция компании поставляется через дистрибьюторов таким крупным конгломератам, как Toyota и Hyundai.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.