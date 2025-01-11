Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы

С 1 января 2025 года во всех физических торговых точках при оплате наличными итоговая сумма покупки должна округляться до ближайших пяти центов. Изменение закона означает, что продавцам больше не нужно будет выдавать сдачу монетами номиналом 1 и 2 цента. Это также сократит необходимость выпускать в обращение такие монеты, которые в Эстонии используются крайне редко.