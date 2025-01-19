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  • 19.01.25, 10:48

Крупный эстонский производитель продуктов питания сокращает штат

Одно из крупнейших пищевых производств Эстонии – AS Orkla Eesti — было вынуждено в конце прошлого года сократить 28 работников, передает Rus.Delfi.
Упаковка конфет. Фото иллюстративное.
  • Упаковка конфет. Фото иллюстративное. Foto: Erik Prozes
«Из-за подорожания сырья и повышения налогов прошлый год был сложным, эти факторы продолжают оказывать влияние и в этом году», – пояснил председатель Orkla Eesti Кайдо Кааре.
В связи с высокими ценами на продукты питания снизилась покупательная способность людей, что также привело к падению объемов продаж и производства Orkla: «Эта ситуация обусловила реорганизацию работы на предприятиях Orkla Estonia и привела к сокращениям, в основном среди производственных работников».
По данным 2023 года в Orkla работали в среднем 535 человек.
Компания Orkla Eesti AS работает уже 20 лет, и ее основной деятельностью является производство и продажа шоколадных и сахарных кондитерских изделий, соков, готовых блюд и овощных консервов.
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