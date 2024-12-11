Назад 11.12.24, 12:17 Компания по производству обуви сокращает всех сотрудников в Эстонии Компания OÜ Aaltonen S&B, занимающаяся в Эстонии производством обуви для известного финского бренда, с нового года сократит всех сотрудников и прекратит свою деятельность, передает Rus.Delfi.

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

«К сожалению, я вынужден с тяжелым сердцем подтвердить, что информация о сокращениях соответствует действительности. В связи с кардинально изменившейся для нас ситуацией мы на собрании акционеров единогласно решили в начале следующего года прекратить деятельность в этой форме», – пояснил Рейо Мадиссон, исполнительный директор OÜ Aaltonen S&B.

Он добавил, что легкая промышленность как Эстонии, так и всего Евросоюза переживает трудные времена и это неизбежно приведет к закрытию предприятий.

При этом еще в феврале этого года в Ärileht вышла большая статья о компании Aaltonen, в которой тогдашний руководитель компании Хейки Мэдиссон заявил, что спрос на обувь намного превышает возможности производства компании.

Но даже тогда Мэдиссон реалистично смотрел на будущее компании и признавал, что не видит у нее долгих перспектив: «Этот праздник продлится недолго – последние два года на нас сильно повлияли».