Компания по производству обуви сокращает всех сотрудников в Эстонии

Компания OÜ Aaltonen S&B, занимающаяся в Эстонии производством обуви для известного финского бренда, с нового года сократит всех сотрудников и прекратит свою деятельность, передает Rus.Delfi.
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«К сожалению, я вынужден с тяжелым сердцем подтвердить, что информация о сокращениях соответствует действительности. В связи с кардинально изменившейся для нас ситуацией мы на собрании акционеров единогласно решили в начале следующего года прекратить деятельность в этой форме», – пояснил Рейо Мадиссон, исполнительный директор OÜ Aaltonen S&B.
Он добавил, что легкая промышленность как Эстонии, так и всего Евросоюза переживает трудные времена и это неизбежно приведет к закрытию предприятий.
При этом еще в феврале этого года в Ärileht вышла большая статья о компании Aaltonen, в которой тогдашний руководитель компании Хейки Мэдиссон заявил, что спрос на обувь намного превышает возможности производства компании.
Но даже тогда Мэдиссон реалистично смотрел на будущее компании и признавал, что не видит у нее долгих перспектив: «Этот праздник продлится недолго – последние два года на нас сильно повлияли».
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