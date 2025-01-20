Призовой фонд – более 30 000 евро! Участвуйте в инвестиционной игре Swedbank и инвестора Тоомаса

Swedbank и инвестор Тоомас создали инвестиционную игру
, которая предоставляет уникальную возможность изучить основы инвестирования и проверить свои навыки в безрисковой среде.
- Присоединяйтесь к инвестиционной игре и раскройте свой потенциал! Foto: Äripäev
«Инвестирование – это навык, который поможет обеспечить финансовую безопасность и большую свободу в будущем, – отметила руководитель сферы инвестирования Swedbank Кади Тынисмаа. – Эта игра – отличный способ проверить свои знания и получить практический опыт, не рискуя реальными деньгами».
Призовой фонд игры превышает 30 000 евро, а главный приз действительно впечатляет: 10 000 евро, право пользоваться роскошным автомобилем Mercedes-Benz GLB в течение года с бесплатной страховкой и техническим обслуживанием, поездка на NASDAQ MarketSite на Таймс-сквер в Нью-Йорке с бесплатным перелетом и проживанием.
Обладатель второго места получит авиабилеты бизнес-класса в оба конца на два прямых рейса airBaltic из Таллинна по своему выбору, а обладатель третьего места – годовую подписку на Äripäev PRO. Кроме того, игроки получат еженедельные книги по инвестициям, ежемесячный розыгрыш паев фонда Swedbank Robur на сумму 500 евро и несколько неожиданных призов.
Как принять участие?
1. Зарегистрируйтесь
на игру не позднее 31 марта и создайте свой портфель из 5-20 акций.
2. Игра стартует 3 февраля и продлится до 30 июня. Вы получите 10 000 евро виртуальных денег, которые сможете инвестировать в выбранные акции.
3. Победители будут определены по стоимости портфелей в конце игры. Самый удачливый инвестор получит главный приз!
Игра бесплатна для всех и открыта как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Подписчики газеты Äripäev имеют возможность создать дополнительный портфель для дальнейшего тестирования своих стратегий.
«Обучение инвестированию через игру – это безопасный и вдохновляющий способ построить прочный финансовый фундамент на будущее. Мы приглашаем всех принять участие!» – добавила Тынисмаа.
Присоединяйтесь
к инвестиционной игре и раскройте свой потенциал!
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