Назад 20.01.25, 13:24 Призовой фонд – более 30 000 евро! Участвуйте в инвестиционной игре Swedbank и инвестора Тоомаса Swedbank и инвестор Тоомас создали инвестиционную игру , которая предоставляет уникальную возможность изучить основы инвестирования и проверить свои навыки в безрисковой среде.

Присоединяйтесь к инвестиционной игре и раскройте свой потенциал! Foto: Äripäev

«Инвестирование – это навык, который поможет обеспечить финансовую безопасность и большую свободу в будущем, – отметила руководитель сферы инвестирования Swedbank Кади Тынисмаа. – Эта игра – отличный способ проверить свои знания и получить практический опыт, не рискуя реальными деньгами».

Призовой фонд игры превышает 30 000 евро, а главный приз действительно впечатляет: 10 000 евро, право пользоваться роскошным автомобилем Mercedes-Benz GLB в течение года с бесплатной страховкой и техническим обслуживанием, поездка на NASDAQ MarketSite на Таймс-сквер в Нью-Йорке с бесплатным перелетом и проживанием.

Обладатель второго места получит авиабилеты бизнес-класса в оба конца на два прямых рейса airBaltic из Таллинна по своему выбору, а обладатель третьего места – годовую подписку на Äripäev PRO. Кроме того, игроки получат еженедельные книги по инвестициям, ежемесячный розыгрыш паев фонда Swedbank Robur на сумму 500 евро и несколько неожиданных призов.

Как принять участие?

1. Зарегистрируйтесь на игру не позднее 31 марта и создайте свой портфель из 5-20 акций.

2. Игра стартует 3 февраля и продлится до 30 июня. Вы получите 10 000 евро виртуальных денег, которые сможете инвестировать в выбранные акции.

3. Победители будут определены по стоимости портфелей в конце игры. Самый удачливый инвестор получит главный приз!

Игра бесплатна для всех и открыта как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Подписчики газеты Äripäev имеют возможность создать дополнительный портфель для дальнейшего тестирования своих стратегий.

«Обучение инвестированию через игру – это безопасный и вдохновляющий способ построить прочный финансовый фундамент на будущее. Мы приглашаем всех принять участие!» – добавила Тынисмаа.