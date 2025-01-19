Назад 19.01.25, 12:50 Тенерифе, Дубай или Тарту? Инвесторы в недвижимость рассказали о своих предпочтениях Известные инвесторы в недвижимость на конференции Инвестора Тоомаса рассказали о своих инвестициях как в Эстонии, так и за границей, а также отметили самый важный инструмент любого инвестора: таблицу Excel.

На конференции Инвестора Тоомаса о своих предпочтениях в недвижимости рассказали инвесторы Пеэтер Пяртель, Биргит Труус, Моника Лыуке и Кярт Лийвамяги. Foto: Raul Mee

Кярт Лийвамяги, в инвестиционном портфеле которой есть и недвижимость на Тенерифе, призналась, что изначально не планировала покупать недвижимость на этом острове. Мысли, конечно, были, но основной фокус был на инвестициях в Эстонии. Однако планы изменились. «С начала мы с мужем думали подождать пять-семь лет перед тем, как инвестировать в зарубежную недвижимость, но затем спросили себя, что нам даст это ожидание?»