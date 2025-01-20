Назад 20.01.25, 16:57 СМИ: Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину Дональд Трамп намерен в первые дни после вступления в должность президента США созвониться с Путиным, чтобы согласовать встречу по Украине, сообщили источники телеканалу CNN, передает DW.

Избранный президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock

Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил на своем сайте в воскресенье, 19 января, телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после принесения президентской присяги. Однако выполнить это обещание ему, судя по всему, не удастся. Теперь Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над проектом соглашения по Украине, которое можно будет воплотить в жизнь в первые месяцы его нового президентского срока, следует из публикации.

Подготовка разговора Трампа с Путиным по Украине

По данным CNN, представители команды Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, начали готовить созвон избранного президента США с Владимиром Путиным уже несколько недель назад. Была ли уже согласована дата этого разговора, пока неизвестно.

В декабре 2024 года Путин заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время. Позже помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил: «Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок», – подразумевая, что инициатором созвона может выступить американская сторона.

О готовности предоставить площадку для возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже заявили Сербия и Швейцария. Инаугурация Трампа состоится сегодня, 20 января.