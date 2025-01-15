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  • 15.01.25, 15:59

Брокер SEB: Дональд Трамп укрепляет доллар, и это плохая новость

Высказывания и планы Дональда Трампа, возвращающегося на пост президента США, укрепили доллар, но это плохая новость для Европы, заявил брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
Слова Дональда Трампа еще до его возвращения на пост президента значительно укрепили доллар по отношению к евро.
  • Слова Дональда Трампа еще до его возвращения на пост президента значительно укрепили доллар по отношению к евро. Foto: AFP/Scanpix
В утренней программе «Äripäev Raadio» в среду Лаур рассказал, что политика Дональда Трампа, с одной стороны, оказывает давление на сырьевые товары, которые в основном импортируются за доллары, а с другой стороны, влияет на президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой приходится тщательнее обдумывать, насколько возможно снижение процентных ставок.
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