Брокер SEB: Дональд Трамп укрепляет доллар, и это плохая новость

Высказывания и планы Дональда Трампа, возвращающегося на пост президента США, укрепили доллар, но это плохая новость для Европы, заявил брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
- Слова Дональда Трампа еще до его возвращения на пост президента значительно укрепили доллар по отношению к евро. Foto: AFP/Scanpix
В утренней программе «Äripäev Raadio» в среду Лаур рассказал, что политика Дональда Трампа, с одной стороны, оказывает давление на сырьевые товары, которые в основном импортируются за доллары, а с другой стороны, влияет на президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой приходится тщательнее обдумывать, насколько возможно снижение процентных ставок.
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