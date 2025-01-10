Делов-то: Нарва против Таллинна, Трамп и Маск – главные тролли планеты, как дела в эстонских ресторанах?
Мошенники развиваются, пока ты залипаешь на сериалы. Поезд из Таллинна в Вильнюс – долго, дорого и неудобно. Зачем нужен такой проект? Илон Маск – богатый панк или ультраправый интернет-тролль? Зачем он вмешивается в выборы Германии, Великобритании и Франции? Начнет ли президент США Дональд Трамп три новых войны, заберет ли Гренландию или просто вторгнется Мексику? Что делать с теми, кто выманивает миллионы евро у жителей Эстонии? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Дональд Трамп анонсировал переход Гренландии, Панамского канала и Канады в состав Соединенных Штатов Америки. Это бравада перед инаугурацией или серьезная политика? Почему бомбежки Канады не будет, а вот Мексики – очень даже возможно? Какова цель всего этого?
Поезд из Таллинна в Вильнюс. Три пересадки, 10 часов, 55 евро. В чем задумка такого, на первый взгляд, во всех отношениях неудобного проекта? Зачем он вообще нужен, и разумно ли тратить на него государственные деньги?
Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным», президента Штайнмайера – «тираном», а с главой праворадикальной AfD Алис Вайдель сделал совместный эфир. Зачем Илон Маск творит то, что он творит? Насколько приемлемо, что он вмешивается в выборы других стран?
Нарва и Таллинн «зарубились» на тему того, где строить резервную газовую электростанцию. Логично бы построить в Нарве, но вице-мэр Таллинна возражает: «А вдруг война?» Такими темпами мы вообще откажемся от развития регионов! Кто должен победить в этом споре?
Мошенники занимаются саморазвитием. Число электронных писем, отосланных мошенниками, оказалось рекордным. Можно ли побороть это нашествие? И нет, имеется в виду какой-то другой метод кроме как «отрубить интернет и вернуться в пещеры».
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают неожиданное сокращение полетов латвийским перевозчиком airBaltic, ценники в магазинах и сами магазины, идею Урмаса Рейнсалу получить индульгенцию у ЕС на сжигание сланца, историю вокруг Operail и Eesti Raudtee.
В финальном в 2024 году выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают главные новости не только праздничной недели, но и всего года. А Олег Осиновский, Федор Берман и другие русскоязычные предприниматели – делятся прогнозами на наступающий 2025 год.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают скандал среди богемы – отказ Академии искусств от сотрудничества с израильскими ВУЗами, очередное усложнение налоговой системы и перекошенный экономический баланс между эстонской столицей и провинцией. Не пора ли всем переезжать в Таллинн?
Опять замахнулись на святое – водка подорожает! Акцизы на алкоголь, табак и топливо снова будут расти. Экспорт Эстонии резво увеличивается – предпосылки к росту экономики? Тебе 25 лет, и еще нет детей? Плати 15% государству.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.