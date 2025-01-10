Назад 10.01.25, 17:13 Делов-то: Нарва против Таллинна, Трамп и Маск – главные тролли планеты, как дела в эстонских ресторанах? Мошенники развиваются, пока ты залипаешь на сериалы. Поезд из Таллинна в Вильнюс – долго, дорого и неудобно. Зачем нужен такой проект? Илон Маск – богатый панк или ультраправый интернет-тролль? Зачем он вмешивается в выборы Германии, Великобритании и Франции? Начнет ли президент США Дональд Трамп три новых войны, заберет ли Гренландию или просто вторгнется Мексику? Что делать с теми, кто выманивает миллионы евро у жителей Эстонии? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

Дональд Трамп анонсировал переход Гренландии, Панамского канала и Канады в состав Соединенных Штатов Америки. Это бравада перед инаугурацией или серьезная политика? Почему бомбежки Канады не будет, а вот Мексики – очень даже возможно? Какова цель всего этого?

Поезд из Таллинна в Вильнюс. Три пересадки, 10 часов, 55 евро. В чем задумка такого, на первый взгляд, во всех отношениях неудобного проекта? Зачем он вообще нужен, и разумно ли тратить на него государственные деньги?

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным», президента Штайнмайера – «тираном», а с главой праворадикальной AfD Алис Вайдель сделал совместный эфир. Зачем Илон Маск творит то, что он творит? Насколько приемлемо, что он вмешивается в выборы других стран?

Нарва и Таллинн «зарубились» на тему того, где строить резервную газовую электростанцию. Логично бы построить в Нарве, но вице-мэр Таллинна возражает: «А вдруг война?» Такими темпами мы вообще откажемся от развития регионов! Кто должен победить в этом споре?

Мошенники занимаются саморазвитием. Число электронных писем, отосланных мошенниками, оказалось рекордным. Можно ли побороть это нашествие? И нет, имеется в виду какой-то другой метод кроме как «отрубить интернет и вернуться в пещеры».

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».