Взгляд в 2025 год: гостиницы и рестораны закроются, если не удастся поднять цены

Восстановление слабого спроса создало ситуацию, в которой жесткая конкуренция заставляет идти на огромные уступки, чтобы выжить, замечает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
- Киллу Майдла. Foto: Andras Kralla
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
Наступающий год для предпринимателей гостинично-ресторанного сектора полон вызовов. Прошло пять лет с начала кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, который положил начало страданиям в нашей сфере. Мы все еще не достигли тех объемов, которые были в 2019 году.
Жесткая конкуренция удерживает цены на низком уровне: в то время как инфляция за этот период составила около 45%, а рост зарплат в секторе достиг 35-45%, цены в среднем выросли всего на 20% в зависимости от региона. Простая математика говорит о том, что это произошло в основном за счет и без того небольшой рентабельности.
Восстановление слабого спроса создало ситуацию, в которой жесткая конкуренция заставляет идти на огромные уступки, чтобы выжить. К сожалению, это ненадолго, и в этом году, когда налоговое бремя еще больше увеличится, можно ожидать значительного роста цен. Если цены повысить не удастся, то впереди нас ждет закрытие, и тогда услуги подорожают в результате снижения конкуренции.
Низкий сезон в нашей сфере начался с сокращения работников и уменьшения нагрузки – предприятия пытаются остаться на плаву до следующего лета. Но улучшится ли ситуация летом? Налоговая нагрузка на население и бизнес растет, а повышение налогов приведет к очередному витку инфляции – эти факторы не способствуют росту экономики и покупательной способности.
Есть много признаков, которые не позволяют нам прогнозировать улучшение экономической ситуации. В конечном итоге именно сами жители Эстонии будут решать, куда вкладывать свои деньги, какую экономику и налоговые бюджеты стимулировать и кого поддерживать своим потреблением. Люди вольны выбирать, куда направлять свои деньги – в Турцию, Египет, китайский интернет-магазин или местному предпринимателю.
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