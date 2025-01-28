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  • 28.01.25, 16:29

Таллинн намерен компенсировать повышение земельного налога в 2025 году

Таллиннская горуправа представила городскому собранию проект, цель которого – смягчить влияние, которое повышение земельного налога окажет в 2025 году на собственников недвижимости в Таллинне. Единовременная компенсация предназначена для возмещения роста налога в 2025 году, сообщили в столичной пресс-службе.
Ставка налога на землю, предназначенную для жилой застройки, и землю для коммерческого использования составляет 0,5%, на остальную землю с целевым назначением – 1% от кадастровой стоимости земли в год. Фото иллюстративное.
  • Ставка налога на землю, предназначенную для жилой застройки, и землю для коммерческого использования составляет 0,5%, на остальную землю с целевым назначением – 1% от кадастровой стоимости земли в год. Фото иллюстративное. Foto: Chizhevskaya Ekaterina
Согласно представленному проекту, подать ходатайство могут как физические, так и юридические лица, которым принадлежит находящаяся в Таллинне недвижимость и которые являлись собственниками этой недвижимости по состоянию как на 1 января 2024 года, так и на 1 января 2025 года. В случае физических лиц ходатай должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. Компенсация не выделяется государственным учреждениям и учреждениям местного самоуправления. Собственниками недвижимости также считаются лица, которые обладают правом на застройку и правом на использование и являются налогоплательщиками по смыслу Закона о земельном налоге.
Физическим лицам повышение земельного налога в 2025 году компенсируется в полном объеме по сравнению с земельным налогом, уплаченным в 2024 году; предельный размер компенсации не установлен. Юридическим лицам также компенсируется повышение земельного налога в 2025 году, однако максимальная сумма компенсации составляет 1000 евро независимо от количества объектов недвижимости. Компенсация не выделяется, если подлежащая уплате сумма налога выросла менее чем на пять евро.
Данный порядок поможет снизить нагрузку, вызванную повышением земельного налога, и поддержать собственников недвижимости, дав им возможность постепенно адаптироваться к увеличению налога, поясняется в пресс-релизе. Ставка налога на землю, предназначенную для жилой застройки, и землю для коммерческого использования составляет 0,5%, на остальную землю с целевым назначением – 1% от кадастровой стоимости земли в год. В Таллинне собственники жилья освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка составляет менее 1500 м².
Постановление «Порядок предоставления поддержки для компенсации повышения земельного налога» должно утвердить Таллиннское городское собрание. Более подробная информация о подаче ходатайств о получении компенсации будет размещена на сайте Таллинна после того, как городское собрание утвердит постановление.
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