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  • 02.01.25, 13:30

Большой обзор: посмотрите, какие налоги выросли в этом году

В новом году выросли несколько налогов, такие как подоходный налог, акцизы и земельный налог. Однако в течение этого года ожидаются новые повышения налогов.
В этом году повысились акцизы на алкоголь и табак. Последний увеличится еще раз летом.
  • В этом году повысились акцизы на алкоголь и табак. Последний увеличится еще раз летом. Foto: Liis Treimann
Руководитель отдела права и формирования политики Торгово-промышленной палаты Марко Удрас рассказал, что с 2025 года была отменена сниженная ставка подоходного налога при выплате дивидендов. Ранее при выплате дивидендов действовала сниженная ставка налога 14%, а для дивидендов, выплаченных физическим лицам, ставка составляла 7%. Теперь для всех действует ставка подоходного налога в размере 22%.

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