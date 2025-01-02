Большой обзор: посмотрите, какие налоги выросли в этом году

С нового года вступят в силу изменения в налогообложении, которые вызвали ажиотаж с выплатами дивидендов и заработных плат в срочном порядке, а также привели к массовым покупкам новых автомобилей. До конца года остаются считанные дни, но возможность сэкономить на вычетах подоходного налога, не нарушая законов, пока еще есть, пишет присяжный аудитор и партнер компании Crowe DNW Вадим Дончевски.