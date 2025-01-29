Аналитик Swedbank: судьба Nvidia зависит от решений крупных клиентов

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek продемонстрировал западным конкурентам, что ИИ можно обучать и на более дешевых чипах. Это заставило американских технологических гигантов задуматься, является ли разумной покупка самых дорогих чипов Nvidia, заявил в эфире радио Äripäev старший аналитик Swedbank Меэлис Маасик.
- Старший аналитик Swedbank Меэлис Маасик. Foto: Liis Treimann
«Чат-бот DeepSeek использует чипы Nvidia предыдущего поколения. Это стало неожиданностью для многих и, возможно, вызывает вопрос: имело ли смысл всем крупнейшим клиентам Nvidia – Google, Amazon, Meta – инвестировать огромные суммы в новейшие технологии Nvidia, которые дороже, но дают тот же результат», – пояснил Маасик.
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