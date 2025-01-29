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  • 29.01.25, 08:37

Nvidia начинает восстанавливаться после убытка в 600 миллиардов долларов

Акции Nvidia во вторник выросли почти на 9%, поскольку производитель чипов для искусственного интеллекта начал восстанавливаться после обвала накануне, который сократил рыночную капитализацию компании почти на 600 миллиардов долларов, сообщает Yahoo Finance.
Nvidia зафиксировала крупнейшее внутридневное снижение рыночной капитализации в истории в понедельник. Во вторник акции начали восстанавливаться.
  • Nvidia зафиксировала крупнейшее внутридневное снижение рыночной капитализации в истории в понедельник. Во вторник акции начали восстанавливаться. Foto: imago-images.de/Scanpix
Падение акций Nvidia на 17% в понедельник было вызвано обеспокоенностью инвесторов в связи с появлением нового китайского стартапа DeepSeek, использующего более экономичную модель ИИ. Некоторые аналитики с Уолл-стрит были обеспокоены, что DeepSeek заявляет о снижении стоимости обучения своих последних моделей искусственного интеллекта, что частично объясняется использованием меньшего количества ИИ-чипов. Это, в свою очередь, может означать, что американские компании тратят слишком много средств на инфраструктуру искусственного интеллекта.
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