Nvidia начинает восстанавливаться после убытка в 600 миллиардов долларов

Акции Nvidia во вторник выросли почти на 9%, поскольку производитель чипов для искусственного интеллекта начал восстанавливаться после обвала накануне, который сократил рыночную капитализацию компании почти на 600 миллиардов долларов, сообщает Yahoo Finance.
- Nvidia зафиксировала крупнейшее внутридневное снижение рыночной капитализации в истории в понедельник. Во вторник акции начали восстанавливаться. Foto: imago-images.de/Scanpix
Падение акций Nvidia на 17% в понедельник было вызвано обеспокоенностью инвесторов в связи с появлением нового китайского стартапа DeepSeek, использующего более экономичную модель ИИ. Некоторые аналитики с Уолл-стрит были обеспокоены, что DeepSeek заявляет о снижении стоимости обучения своих последних моделей искусственного интеллекта, что частично объясняется использованием меньшего количества ИИ-чипов. Это, в свою очередь, может означать, что американские компании тратят слишком много средств на инфраструктуру искусственного интеллекта.
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