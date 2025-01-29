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  • 29.01.25, 17:04

«Мы обманывали себя десятилетиями: загрязняющие отрасли экономики необходимо вернуть в Европу»

Зеленый переход не имеет альтернативы, но его нужно осуществлять без самообмана, говорит руководитель сферы устойчивого банковского обслуживания SEB Baltics, крупнейшего банка Швеции, Андерс Ларссон.
Европа активно сокращает выбросы, но во многом за счет переноса загрязнения за свои границы.
  • Европа активно сокращает выбросы, но во многом за счет переноса загрязнения за свои границы. Foto: Reuters/Scanpix
После окончания холодной войны Европа сократила выбросы парниковых газов почти на треть. Экология и качество воздуха улучшились, транспорт становится все более электрифицированным и больше не создает дополнительных выбросов при передвижении, а производство электричества все чаще осуществляется экологически чистыми методами.
Однако руководитель отдела устойчивого развития SEB Baltics Андерс Ларссон говорит, что по сути Европа выполнила лишь половину задачи: «Исторически мы обманывали себя, думая, что сокращаем выбросы. Ведь если учесть товары, представленные на наших магазинных полках и произведенные преимущественно в Китае, картина окажется совсем иной».
Другими словами, мы просто вынесли наиболее загрязняющую часть экономики за свои границы. В нынешней геополитической ситуации, когда растут торговые барьеры и снижается доступ к критически важному сырью, приходится искать новые рынки для импорта, не говоря уже о необходимости вернуть производство многих товаров обратно. Нужно строить заводы и разрабатывать месторождения. «Но если мы будем делать это сами, нам нужно делать это лучше».
Лучше, чем в Китае или Индонезии
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