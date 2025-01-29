«Мы обманывали себя десятилетиями: загрязняющие отрасли экономики необходимо вернуть в Европу»

Европа активно сокращает выбросы, но во многом за счет переноса загрязнения за свои границы. Foto: Reuters/Scanpix
После окончания холодной войны Европа сократила выбросы парниковых газов почти на треть. Экология и качество воздуха улучшились, транспорт становится все более электрифицированным и больше не создает дополнительных выбросов при передвижении, а производство электричества все чаще осуществляется экологически чистыми методами.
Однако руководитель отдела устойчивого развития SEB Baltics Андерс Ларссон говорит, что по сути Европа выполнила лишь половину задачи: «Исторически мы обманывали себя, думая, что сокращаем выбросы. Ведь если учесть товары, представленные на наших магазинных полках и произведенные преимущественно в Китае, картина окажется совсем иной».
Другими словами, мы просто вынесли наиболее загрязняющую часть экономики за свои границы. В нынешней геополитической ситуации, когда растут торговые барьеры и снижается доступ к критически важному сырью, приходится искать новые рынки для импорта, не говоря уже о необходимости вернуть производство многих товаров обратно. Нужно строить заводы и разрабатывать месторождения. «Но если мы будем делать это сами, нам нужно делать это лучше».
Лучше, чем в Китае или Индонезии
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