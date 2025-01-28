Назад 28.01.25, 10:37 Риск-аналитик: на рынках много пугающих сигналов, но, возможно, это еще не пик Зеленая энергетика переживает сегодня сложные времена, однако она никуда не денется, считает руководитель отдела энергетического портфеля и финансовых рисков Enefit Green Антон Скворцов.

Так как я хорошо понимаю риски, я, вероятно, беру их слишком мало, говорит Антон Скворцов. Foto: Эрнест Бондаренко

Как бывший управляющий пенсионными фондами Luminor, он также не исключал бы, что печально известный зеленый пенсионный фонд LHV, который уже несколько лет не радует инвесторов, в итоге может оказаться не таким уж и плохим. Правда, сегодня рынки посылают много негативных сигналов, поэтому следует быть осторожным.

Благодаря своему опыту трейдера и аналитика Антон Скворцов научился избегать ошибок, которые продолжают мешать многим другим участникам рынка. В то же время профессиональный подход к рискам в некоторой степени провоцирует его на другую ошибку – ожидание подходящего момента для открытия позиции, из-за чего момент уходит. «Так как я хорошо понимаю риски, я, вероятно, беру их слишком мало. Иногда, когда есть хорошая возможность купить, но цена не дотягивает нескольких центов или евро до моего ордера, я не меняю его, хотя мог бы», – называет инвестор свою самую большую ошибку.

Зато опыт работы дневным трейдером научил его важному навыку: «Ты должен быстро выходить из неправильной позиции. Этой проблемы у меня нет, хотя у многих она основная», – говорит Скворцов.

Несмотря на большой багаж знаний и опыт работы на рынках, сегодня в его портфеле лишь ETF, так как на более активные действия нет времени. «Но я приглядываюсь к возможности взяться за это чуть активнее, внедрить ИИ, который помог бы с анализом акций и сократил затрачиваемое время», – делится он своими планами.

Где держит пенсию управляющий фондами?

Антон Скворцов также является бывшим управляющим пенсионными фондами и членом правления Luminor Pensions. У него есть обе пенсионные ступени, но и там он сегодня предпочитает держать деньги в пассивно управляемых фондах. «У меня позиции были разделены между пассивно и активно управляемыми фондами, но теперь я перевел все в индексы. Плата за управление – всегда главный вопрос», - поясняет он одну из причин перехода в индексные фонды. Но и здесь он также взвешивает возможность перевести часть накопленных денег на пенсионный инвестиционный счет (PIK), чтобы часть этих денег взять под свое управление. Правда, пенсионными деньгами он рекомендует сильно не рисковать.

При этом Скворцов считает, что активно управляемые фонды имеют свои преимущества, и часто инвесторы их недооценивают из-за своей нетерпеливости. По его оценке, доходность таких фондов необходимо рассматривать в перспективе пяти и более лет. «Тогда можно определить, действительно ли управляющий знает, как поступить лучше. Но это требует уже более глубокого анализа, чтобы понять, откуда у фонда взялась более высокая доходность», - говорит он, обращая внимание на то, что в рекламе часто показывают тот отрезок на графике, который демонстрирует фонд в лучшем свете, тогда как оценивать его необходимо за более длительный период времени.

Читать еще 12.12.24, 11:10 Мастер-класс как потерять деньги: зеленый фонд LHV делает людей беднее В пример он привел печально известный зеленый фонд LHV, который, по его оценке, изначально имел вероятность большой просадки, однако делать выводы об этом фонде сегодня преждевременно. «То, что это произойдет так быстро, было, возможно, неожиданным. Но это не значит, что фонд не покажет хорошую доходность, если управляющие фондом в промежутке не сделают каких-то ошибок. Так что еще рано говорить, плохой это фонд или хороший», - заключает Скворцов. Он также не исключает, что соотношение рисков и доходности сегодня у активно управляемых фондов может быть лучше, чем у некоторых индексных. «Если ты не инвестировал в рынок США, то точно не сумел показать результат лучше. Если же говорить о стратегиях, то в такой ситуации правильным является уменьшение доли США, и увеличение доли других рынков», - поясняет он потенциальную опасность индексных фондов. Но, несмотря на то, что рынок США, по его оценке, уже некоторое время переоценен, он может продолжать оставаться таким еще какое-то время. Из чего он делает вывод, что лучший вариант для инвестора - мировой индекс MSCI World. «В этом плане инвестирование очень простой и скучный процесс. Наш разговор мог бы длиться две минуты – ты спрашиваешь, куда инвестировать, я отвечаю в индекс MSCI World. И все дела», - смеется он и отмечает, что он сам лично при выборе фондов смотрите как раз-таки на распределение активов. И если они распределены в пропорции близкой к тому, как сектора распределены в экономике, то тогда можно спасть спокойно. И все-таки инвесторы пытаются искать дополнительный потенциал на рынке. Скворцов тут не исключение. «Я сам смотрел, что развивающиеся рынки дешевые, Европа в сравнении с США и исторически дешевле. Туда я и сделал более большую аллокацию, но это до сих пор не сработало». Именно из-за активных действий, по его словам, он и отстал от индексов. «К сожалению. Но, возможно, это только пока. Возможно в итоге я их догоню», - снова он напоминает о том, что время в инвестировании играет важную составляющую.

Зеленая энергетика никуда не пропала

Будучи руководителем отдела энергетического портфеля и финансовых рисков Enefit Green, акций своего работодателя в портфеле Антон Скворцов не держит. Отчасти это обусловлено его статусом «инсайдер», который накладывает на него различные ограничения в части покупки и продажи акций компании. Но он признает, что движение цены акций оказывает психологическое влияние. «Все хотят, чтобы цена акций его предприятия росла. И это один из показателей того, как тебя оценивает народ, инвесторы», - поясняет он.

Читать еще 18.11.24, 12:18 Закат народной акции: инвесторы Enefit Green, оказавшейся в минусе, ищут правильное решение Скворцов, в силу своей должности, также не может комментировать многие аспекты, связанные с Enefit Green, но он не соглашается, что специфика рисков предприятия делает его оценку невозможной. Погода, регуляции, стоимость электроэнергии, технологические и инфраструктурные риски – все это, кажется, можно вписать в категорию непредсказуемых рисков. Но руководитель отдела энергетического портфеля и финансовых рисков Enefit Green отмечает, что все-таки есть модели, которые позволяют измерять и анализировать и такого рода риски. «Как и у любого предприятия, у Enefit Green есть определенные риски. Разумеется, если мы говорим про обрыв кабеля Estlink, то такое просчитать невозможно. Что же касается других рисков, то даже если невозможно вывести какую-то цифру, то как минимум можно получить сценарий», - отмечает он, что на базе потенциальных сценариев можно уже строить прогнозы. Как работник зеленого сектора, Скворцов считает, что это направление продолжит развиваться. Он не исключает, что Дональд Трамп может преподнести еще немало сюрпризов, в том числе и для зеленого секторе, но Европа, как и другие страны, с этого пути не свернула, и США в итоге от этого тоже не откажутся. « Тот факт, что США вышли из него, не означает, что они больше не занимаются зелеными инвестициями. Но, возможно, будет пересмотрено, как это осуществляется», - говорит эксперт. Опасные сигналы на рынке Скворцов не исключает, что сектор зеленой энергетики сегодня недооценен инвесторами, но он уверен, что рынок США в целом уже некоторое время остается перегретым. Однако в таком состоянии, как показывает практика, он может находится довольно продолжительное время. В частности, по его мнению, у искусственного интеллекта, который приобрел большую популярность среди инвесторов, еще есть пространство для роста, что может продолжать удерживать рынок на высоком уровне. «Но пугает уровень цен и соотношение P/E», - добавляет он. Пугает и то, что сегодня ситуацию на рынке все чаще объясняют известной фразой, что в этот раз все будет по-другому. «Хотя, возможно, в этот раз все действительно будет по-другому», - задается вопросом Скворцов и приводи аргументы в поддержку этой версии.

Главные представители рынка сегодня – это технологические компании, которые и ведут рынок за собой. В свою очередь это компании, которые могут быстро создавать новые продукты. Они также большие и могут позволить себе инвестировать в привлекательные вещи, стартапы, и наращивать свой будущий потенциал. «К тому же они очень большие, и могут инвестировать в самые привлекательные активы, в стартапы, и за счет этого наращивать свой будущий потенциал», - поясняет он и отмечает, что все и правда может быть по-другому, однако до сих пор все всегда заканчивалось одинаково.

Он также обращает внимание на другую часть рынка - криптовалюты, которые, по его мнению, пришла чтобы остаться, однако вопрос в том, какая часть из этого рынка все-таки останется. Если биткоин и эфириум себя уже зарекомендовали, то различные мем-коины вызывают у Скворцова большие вопросы. Он обращает внимание на коин TRUMP, который за два дня показал 30-летнюю доходность S&P 500. «Это не нормальная ситуация, и она вызывает некоторое беспокойство. Обычно подобное происходит, когда рынок достиг пика», - приводит он пример.

«Пару дней назад коллега, с которым я не общался десять лет, написал мне и спросил, где можно инвестировать в криптовалюту», - это тоже небольшой сигнал, говорит Скворцов, добавляя, что, есть все-таки вероятность, что это еще не пик.