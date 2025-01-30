Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,75%290,3
  • OMX Riga0,09%872,51
  • OMX Tallinn0,18%1 822,25
  • OMX Vilnius1,09%1 134,57
  • S&P 5000,2%6 051,25
  • DOW 300,22%44 812,51
  • Nasdaq −0,16%19 600,2
  • FTSE 1001,04%8 646,88
  • Nikkei 2250,25%39 513,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%101,9
  • OMX Baltic0,75%290,3
  • OMX Riga0,09%872,51
  • OMX Tallinn0,18%1 822,25
  • OMX Vilnius1,09%1 134,57
  • S&P 5000,2%6 051,25
  • DOW 300,22%44 812,51
  • Nasdaq −0,16%19 600,2
  • FTSE 1001,04%8 646,88
  • Nikkei 2250,25%39 513,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%101,9
  • 30.01.25, 13:48

Экономический рост ЕС ускорился, Эстония отстает

ВВП Европейского Союза в четвертом квартале вырос на 1,1% в годовом выражении и на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом в еврозоне рост неожиданно застопорился.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное. Foto: Indrek Susi
Рост экономики еврозоны оказался немного ниже – 0,9% в годовом выражении. В квартальном сравнении изменений не произошло, следует из предварительной оценки Eurostat.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.01.25, 09:29
Спад экономики в четвертом квартале составил 0,1%
Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года экономика осталась почти на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 0,1%.
Новости
  • 28.01.25, 10:16
Прогноз Swedbank: экономика вернется к росту, но инфляция никуда не исчезнет
В прошлом году экономика Эстонии упала, но Swedbank предполагает, что в этом году нас ждет рост в 1,5%, который продолжится и в следующем году. Такого же роста банк ожидал в ноябрьском прогнозе.
Новости
  • 17.01.25, 15:36
Свежее исследование: экономика восстанавливается медленнее ожидаемого
Эстонский экономический климат поддерживается связанным с восстановлением экспорта оптимизмом, главными проблемами же остаются недостаточный спрос и низкий уровень инноваций, говорится в свежем исследовании Института конъюнктуры.
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.01.25, 06:00
«Нам не надо: умрем через два года». Хотят ли жители Эстонии утеплять свои дома?
2
Эпицентр
  • 28.01.25, 06:00
«Сделать маршрут до Таллинна прибыльным затруднительно»: станет ли Эстония авиационным тупиком?
3
Новости
  • 29.01.25, 11:22
Остынут ли нарвские батареи, если отключится свет?
4
Новости
  • 29.01.25, 16:56
Выкупленный ОАЭ эстонский стартап сокращает половину сотрудников
5
Биржа
  • 27.01.25, 12:23
Погрязший в убытках Novaturas ищет выход из положения
6
Новости
  • 29.01.25, 14:47
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне

Последние новости

Новости
  • 30.01.25, 17:24
Король полочных фирм требовал от госучреждения миллион евро, но проиграл
Новости
  • 30.01.25, 16:35
«Самое тяжелое решение в нашей жизни». В Таллинне закрывается Monastrell Cafeteria
Биржа
  • 30.01.25, 15:58
Почему китайский ИИ испугал одних и обрадовал других: «Это определенно окажет огромное влияние»
Новости
  • 30.01.25, 15:40
ЕЦБ вновь снизил ставку
Новости
  • 30.01.25, 13:48
Экономический рост ЕС ускорился, Эстония отстает
Биржа
  • 30.01.25, 12:54
Микк Талпсепп – о ликвидации риск-фонда: не стоило и начинать
Биржа
  • 30.01.25, 12:49
Отчеты Microsoft, Meta и Tesla: Илон Маск уговорил инвесторов
Новости
  • 30.01.25, 12:34
Wendre выиграла первый судебный процесс против Налогово-таможенного департамента

Сейчас в фокусе

«Нам не надо: умрем через два года». Хотят ли жители Эстонии утеплять свои дома?
Новости
  • 29.01.25, 06:00
«Нам не надо: умрем через два года». Хотят ли жители Эстонии утеплять свои дома?
«Для меня это, безусловно, потерянное десятилетие, и в целом процесс не был особо приятным», — признаётся управляющий фондом Микк Талпсепп.
Биржа
  • 29.01.25, 08:26
Риск-фонду грозит ликвидация. «Для меня это потерянное десятилетие»
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
Новости
  • 29.01.25, 14:47
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
Согласно обвинению, Лаупмаа использовал пожертвованные деньги в личных целях.
Новости
  • 29.01.25, 12:05
Основатель благотворительной платформы Хенри Лаупмаа обвиняется в присвоении
Guardtime был создан для разработки цифрового отпечатка, который позволил бы впоследствии определить, являются ли данные файла подлинными или измененными. На протяжении многих лет о компании говорили как об истории успеха эстонского технологического сектора.
Новости
  • 29.01.25, 16:56
Выкупленный ОАЭ эстонский стартап сокращает половину сотрудников
Пограничный пункт в России. Фото иллюстративное.
Новости
  • 28.01.25, 15:41
СМИ: автобусная компания через Эстонию перевозит в РФ запрещенные товары
Глава Telia Estonia Хольгер Хальянд вскоре возглавит финское подразделение Telia.
Новости
  • 29.01.25, 13:40
Глава Telia обвинил в клевете конкурентов, политиков и СМИ
Philip Morrise teadusarenduskeskus
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025