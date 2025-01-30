Экономический рост ЕС ускорился, Эстония отстает

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года экономика осталась почти на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 0,1%.
Эстонский экономический климат поддерживается связанным с восстановлением экспорта оптимизмом, главными проблемами же остаются недостаточный спрос и низкий уровень инноваций, говорится в свежем исследовании Института конъюнктуры.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.