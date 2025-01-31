Банкротный управляющий Nordica не исключает возбуждения уголовного дела
Банкротный управляющий Nordica Тармо Петерсон рассказал в утренней программе радио Äripäev, что серьезные проблемы у авиакомпании начались в конце 2022 года и в 2023 году. В то время Nordic Aviation Group возглавлял Ян Пальмер.
Специальный аудит, проведенный в отношении находящейся на грани банкротства авиакомпании Nordica, подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия. В проверке отмечается, что руководство не предприняло достаточных усилий для предотвращения или минимизации рисков.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.