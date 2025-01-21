Назад 22.01.25, 11:12 Аудит Nordica: небрежность руководства привела компанию к краху Специальный аудит, проведенный в отношении находящейся на грани банкротства авиакомпании Nordica, подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия. В проверке отмечается, что руководство не предприняло достаточных усилий для предотвращения или минимизации рисков.

Один из первых полетов государственной авиакомпании Nordica из Таллинна. Foto: Andres Haabu

До сих пор скрытый от общественности отчет по специальному аудиту государственной авиакомпании Nordica теперь доступен всем, правда, он содержит некоторые скрытые части. Ранее секретность объяснялась тем, что публикация отчета могла бы повредить планам приватизации Nordica. Однако покупатель так и не был найден, и осенью Nordica подала заявление о банкротстве.