Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,14
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,14
  • 01.02.25, 11:41

Финский профсоюз угрожает забастовкой: она затронет почти все продуктовые магазины

Профсоюз работников сферы услуг Финляндии PAM прервал переговоры по коллективным трудовым соглашениям в торговой отрасли и начинает акцию протеста. PAM объявил забастовочное предупреждение, охватывающее всю торговую отрасль, передает Yle.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Забастовка коснется магазинов и логистики в сфере розничной торговли.
В акции участвуют более 3 000 рабочих мест и точек обслуживания. В продуктовых магазинах забастовки, согласно планам, начнутся утром 19 февраля.
Забастовочные акции, касающиеся торговой логистики, начнутся на два дня раньше.
По данным PAM, забастовка затронет все магазины K-Market, K-Supermarket и K-Citymarket. В S-ryhmä под неё попадут, среди прочих, все магазины Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.
В акциях участвуют также все магазины Lidl, Halpa-Halli и Tokmanni по всей Финляндии. Забастовка также охватывает офисные функции, административные и клиентские службы этих компаний.
Забастовка коснется 70 000 работников.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 03.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: местные продавцы проигрывают в неравной борьбе с зарубежными интернет-магазинами
Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах, констатирует исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.
Новости
  • 18.12.24, 13:38
Прогноз от ритейла: еще больше налоговых должников, банкротств и поглощений
Юри Росс: мы живем в капиталистическом обществе – кто не справляется, должен сменить профессию
Нестабильная экономическая ситуация создала множество проблем для торговли, которые не закончатся с этим годом, а перекинутся на следующий. В то время как одни продавцы в сложном положении, другие, более крупные, увеличивают долю на рынке. «Тем, кто не справится, придется искать счастье в новой сфере бизнеса», – комментирует Юри Росс.
Новости
  • 28.11.24, 14:09
«Экспорт Эстонии мог бы вырасти на миллиард евро, если бы наша онлайн-торговля была на уровне Литвы»
Эстонцы рано начали пользоваться онлайн-шопингом, но доля нашей электронной торговли ниже, чем в Скандинавии и в среднем по Европейскому Союзу. Недавно Литва значительно обошла Эстонию в экспорте электронной торговли, об этом говорит анализ, проведенный банком Finora по случаю Черной пятницы.
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
2
Новости
  • 29.01.25, 11:22
Остынут ли нарвские батареи, если отключится свет?
3
Подсказка
  • 30.01.25, 06:00
Комиссия по трудовым спорам: нет письменного договора – платите среднюю зарплату
4
Новости
  • 31.01.25, 11:49
В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает
5
Новости
  • 30.01.25, 16:35
«Самое тяжелое решение в нашей жизни». В Таллинне закрывается Monastrell Cafeteria
6
Новости
  • 31.01.25, 14:11
Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы

Последние новости

Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
Новости
  • 01.02.25, 11:47
США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
Новости
  • 01.02.25, 11:41
Финский профсоюз угрожает забастовкой: она затронет почти все продуктовые магазины
Mнения
  • 01.02.25, 10:30
Михкель Нестор: экономический спад завершен
Биржа
  • 01.02.25, 06:00
Вкус биржи: релиз DeepSeek обрушил хваленую Nvidia. Прибыль Tesla упала на 23%
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
Mнения
  • 31.01.25, 17:37
Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран
Новости
  • 31.01.25, 17:00
Аракас не намерен покупать Postimaja и Coca-Cola Plaza, Венделин отказался от комментариев

Сейчас в фокусе

Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад.
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
У Лийзи Ребане в коллекции 96 разных кружек с муми-троллями. В их числе одна из самых особенных рождественских кружек – ее ценность повышает оригинальная наклейка.
Новости
  • 31.01.25, 14:11
Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы
Крупный предприниматель и глава концерна Infortar Айн Ханшмидт.
Новости
  • 31.01.25, 14:13
Ханшмидт: зачем строить электростанцию в Нарве, где ее могут разбомбить в самом начале войны?
Кафе Slava Ukraina. Автор фото: страница кафе в Facebook.
Новости
  • 31.01.25, 11:49
В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает
Монастрель – это сорт испанского винограда. Автор фото: страница Monastrell Cafeteria в Facebook.
Новости
  • 30.01.25, 16:35
«Самое тяжелое решение в нашей жизни». В Таллинне закрывается Monastrell Cafeteria
Бывший генеральный директор Nordica Ян Пальмер.
Новости
  • 31.01.25, 12:48
Банкротный управляющий Nordica не исключает возбуждения уголовного дела
По словам предпринимателя в сфере искусственного интеллекта Индрека Сеппо, новый искусственный интеллект китайского стартапа Deepseek впечатляет.
Биржа
  • 30.01.25, 15:58
Почему китайский ИИ испугал одних и обрадовал других: «Это определенно окажет огромное влияние»
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025