Назад 01.02.25, 11:41 Финский профсоюз угрожает забастовкой: она затронет почти все продуктовые магазины Профсоюз работников сферы услуг Финляндии PAM прервал переговоры по коллективным трудовым соглашениям в торговой отрасли и начинает акцию протеста. PAM объявил забастовочное предупреждение, охватывающее всю торговую отрасль, передает Yle.

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Забастовка коснется магазинов и логистики в сфере розничной торговли.

В акции участвуют более 3 000 рабочих мест и точек обслуживания. В продуктовых магазинах забастовки, согласно планам, начнутся утром 19 февраля.

Забастовочные акции, касающиеся торговой логистики, начнутся на два дня раньше.

По данным PAM, забастовка затронет все магазины K-Market, K-Supermarket и K-Citymarket. В S-ryhmä под неё попадут, среди прочих, все магазины Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.

В акциях участвуют также все магазины Lidl, Halpa-Halli и Tokmanni по всей Финляндии. Забастовка также охватывает офисные функции, административные и клиентские службы этих компаний.

Забастовка коснется 70 000 работников.