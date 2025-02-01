Финский профсоюз угрожает забастовкой: она затронет почти все продуктовые магазины

Профсоюз работников сферы услуг Финляндии PAM прервал переговоры по коллективным трудовым соглашениям в торговой отрасли и начинает акцию протеста. PAM объявил забастовочное предупреждение, охватывающее всю торговую отрасль, передает Yle.
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Забастовка коснется магазинов и логистики в сфере розничной торговли.
В акции участвуют более 3 000 рабочих мест и точек обслуживания. В продуктовых магазинах забастовки, согласно планам, начнутся утром 19 февраля.
Забастовочные акции, касающиеся торговой логистики, начнутся на два дня раньше.
По данным PAM, забастовка затронет все магазины K-Market, K-Supermarket и K-Citymarket. В S-ryhmä под неё попадут, среди прочих, все магазины Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.
В акциях участвуют также все магазины Lidl, Halpa-Halli и Tokmanni по всей Финляндии. Забастовка также охватывает офисные функции, административные и клиентские службы этих компаний.
Забастовка коснется 70 000 работников.
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