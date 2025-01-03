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  • 03.01.25, 06:00

Взгляд в 2025 год: местные продавцы проигрывают в неравной борьбе с зарубежными интернет-магазинами

Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах, констатирует исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.
Иногда проще заказать товар за границей.
  • Иногда проще заказать товар за границей. Foto: Liis Treimann
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
В этом году объемы торговли в Эстонии продолжали снижаться. В течение последних двух лет они уменьшались в соответствии с покупательной способностью населения. В то время как в Литве и Скандинавии потребительское доверие и экономика начали расти, у нас этого до сих пор не произошло. Люди в основном покупают продукцию с низкой наценкой, предпочитая дешевые изделия более дорогим, и либо откладывают покупку товаров длительного пользования, либо заказывают их в зарубежных интернет-магазинах.
Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах. Нарва и Таллинн также сильно пострадали от потери российских туристов, особенно в премиальном сегменте. В то же время наблюдается значительное восстановление покупательной способности финских туристов.
Ожидается, что в 2025 году торговля вступит в относительно стабильный период. Основное давление на цены окажет повышение налогов: налог с оборота, подоходный налог и, в некоторых категориях, акцизы поднимут цены на товары не менее чем на 4%. Это поставит продавцов промышленных товаров в еще более сложное положение, чем сейчас.
Одежду, электронику, товары для дома, косметику и другие непродовольственные товары легко купить в зарубежных интернет-магазинах, которые зачастую могут предложить более выгодную цену, чем местные продавцы.
Кроме того, онлайн-площадки третьих стран часто нарушают требования ЕС, не уплачивают налоги и другие сборы, что дает им несправедливое конкурентное преимущество перед местными торговцами. Добавьте к этому агрессивные кампании в социальных сетях, направленные на привлечение покупателей большими скидками, бесплатными возвратами и быстрым обслуживанием – все это приведет к тому, что в некоторых категориях местные торговцы еще больше потеряют долю рынка в пользу онлайн-платформ.
В настоящее время торговым центрам сложно привлекать новые международные бренды для открытия магазинов на эстонском рынке. Кроме того, некоторые бренды, у которых были в Эстонии свои магазины, покидают рынок из-за низких показателей и сосредотачиваются на электронной коммерции. Несколько торговых центров в Таллинне недавно сменили собственника; иностранные инвесторы продали недвижимость местным предпринимателям.
В последнее время торговые центры стремятся к увеличению количества арендаторов и позиционированию себя на рынке как общественных центров, предлагающих не только торговые и развлекательные, но и другие услуги (библиотека, почта, спорт, услуги государственных учреждений или местного самоуправления и т.д.).
В новом году сектор розничной торговли столкнется с целым рядом новых экологических требований, реформами в области прав потребителей и повышением ответственности за цепочку поставок. Сектор будет вынужден увеличить расходы и инвестиции, чтобы соответствовать всем этим условиям. Кроме того, ожидается ужесточение языковых требований в целях обеспечения повсеместного обслуживания на эстонском языке.

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