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  • 18.12.24, 13:38

Прогноз от ритейла: еще больше налоговых должников, банкротств и поглощений

Нестабильная экономическая ситуация создала множество проблем для торговли, которые не закончатся с этим годом, а перекинутся на следующий. В то время как одни продавцы в сложном положении, другие, более крупные, увеличивают долю на рынке. «Тем, кто не справится, придется искать счастье в новой сфере бизнеса», – комментирует Юри Росс.
Юри Росс, владелец Büroomaailm, говорит, что сейчас нет бизнеса, у которого нет проблем. На фото Росс участвует в турнире по гольфу в рамках Пярнуской конференции по управлению, организованной Äripäev.
  • Юри Росс, владелец Büroomaailm, говорит, что сейчас нет бизнеса, у которого нет проблем. На фото Росс участвует в турнире по гольфу в рамках Пярнуской конференции по управлению, организованной Äripäev. Foto: Рауль Меэ
Состояние эстонских торговых компаний постепенно, но неуклонно, ухудшалось в течение последних пары лет – количество предприятий с плохим кредитным рейтингом и налоговой задолженностью стремительно растет (должников стало больше на 19%). В таких жестких условиях, убеждены предприниматели, выживут сильнейшие, а те, кто не справится с изменениями, прекратят свою деятельность. Юри Росс, владелец Infotark AS (Büroomaailm), отмечает, что за самочувствие компании в первую очередь отвечает руководитель. «Бизнеса без проблем не бывает, и их все равно придется решать. Если вы трудолюбивый, образованный, опытный в бизнесе, честный и чуткий менеджер, вы сможете справиться с ними лучше, чем ваши конкуренты», – уверенно заявил Росс.

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