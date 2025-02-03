Крипторынки накрыла волна продаж

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США знаменует начало эпохи, когда нельзя быть уверенным ни в чем, одно очевидно: его победа нравится американскому фондовому рынку, и для тех, у кого есть свободные средства, открылись новые возможности для покупок.