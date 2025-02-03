Крипторынки накрыла волна продаж

Цены на крупнейшие криптовалюты в понедельник значительно упали. Например, стоимость биткойна опустилась ниже 100 000 долларов, что является самым низким уровнем за последние три недели. Эфириум не был таким дешевым с сентября.
- До сих пор деятельность президента США Дональда Трампа вдохновляла участников рынка криптовалют, но недавнее бездействие вызывает все большую обеспокоенность. Foto: Zuma Press / Scanpix
На выходных Дональд Трамп, который является сторонником криптовалют, объявил о введении таможенных тарифов для Канады, Мексики и Китая. При этом эксперты рынка криптовалют отмечают, что инвесторы обеспокоены ситуацией: тарифы могут негативно повлиять на настроения на крипторынке, так как существуют опасения, что тарифы ограничат возможности роста и увеличат инфляцию.
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