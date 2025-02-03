Оборонный промышленник: дефицит оружия в Европе – это большая возможность для Эстонии
Руководитель оборонной компании DefSecIntel Яанус Тамм считает, что ни война, ни спрос на продукцию военной промышленности в ближайшее время не исчезнут. Кроме того, дефицит на данном рынке может стать возможностью именно для небольших игроков.
По словам Яануса Тамма, скорость и ловкость дают новичкам преимущество. Foto: Madis Veltman / Postimees
«Для многих старых систем, которые нужны Эстонии, очередь ожидания очень длинная», – пояснил Яанус Тамм в передаче «Kuum Tool». – Это создает как для эстонских предприятий, так в целом для новых оборонных компаний возможности вывести свои продукты на рынок раньше».
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