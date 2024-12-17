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  • 17.12.24, 14:12

Frankenburg Technologies расширяется в Великобританию и инвестирует 50 млн евро

Оборонная компания Frankenburg Technologies планирует открыть новый головной офис в Великобритании и инвестировать 50 млн евро в исследования и разработки, сообщило правительство Великобритании.
Основатель Frankenburg Technologies Таави Мадиберк сегодня встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
  • Основатель Frankenburg Technologies Таави Мадиберк сегодня встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Foto: Liis Treimann
В новом головном офисе будут работать 50 человек. Frankenburg специализируется на разработке недорогих систем противовоздушной обороны и намерен сотрудничать с британской оборонной промышленностью.

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