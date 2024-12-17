Сальм: в Европе начнется новая, намного более масштабная война
Генеральный директор Frankenburg Technologies и бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм заявил, что он не знает ни одного человека, который бы верил, что, если Украина проиграет войну, то Россия на этом остановится.
Зарегистрированная на Каймановых островах в Карибском море компания Shellona Ltd инвестировала 1,5 миллиона евро в оборонное предприятие Frankenburg Technologies OÜ, которое возглавляют бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм и генерал-майор в отставке Вейко-Велло Пальм.
Свежий рейтинг самых дорогостоящих технологических компаний Эстонии включает 30 фирм, причем в рейтинге по сравнению с прошлым годом появились двенадцать новых участников. Общая стоимость указанных 30 компаний составляет 19,2 миллиарда евро, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом.
Основатель занимающейся производством боеприпасов компании Frankenburg Technologies Таави Мадиберк собрал у себя лучших специалистов в сфере обороны. Полезные связи налаживались постепенно и осторожно.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.