Полиция задержала владельца тартуского стрип-клуба

В ночь на субботу более 30 полицейских провели обыск в расположенных в центре Тарту стриптиз-клубах Diamond и Sapphire, причем владелец первого, имеющий неоднозначное прошлое Артур Капаев, в настоящее время находится под стражей, передает Delfi
.
- Иллюстративное фото. Foto: LIIS TREIMANN
Пресс-секретарь прокуратуры Лисанна Мяннилаан дала краткий комментарий: «Полиция предъявила подозрение 39-летнему мужчине, и для сбора доказательств по этому делу были проведены обыски в двух развлекательных заведениях в центре Тарту. Вчера прокуратура ходатайствовала в Тартуском уездном суде о заключении подозреваемого под стражу, и по решению суда подозреваемый был взят под стражу первоначально сроком до двух месяцев».
Владелец Sapphire (Sapphire Luxury OÜ) Владилен Кудряков пояснил Delfi, что они с Капаевым сотрудничали в профессиональной сфере, но у каждого был свой стриптиз-клуб под собственной торговой маркой, и он не в курсе, за что задержали предпринимателя.
В прокуратуре также находится дело, в рамках которого Капаева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Оно было заведено еще в 2021 году
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Соседи с обеих сторон уже уехали, освободив место под расширяющийся полигон Нурсипалу, Ян Пост тоже вывозит из своего дома накопленное за 35 лет имущество, но еще быстрее по ночам его дом опустошают воры.
Известный предприниматель в сфере инфраструктуры Свен Пертенс с удивлением обнаружил, что против него возбуждены два уголовных дела. «Говорят, что пытаются найти еще эпизоды».
У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.