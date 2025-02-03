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  • 03.02.25, 16:59

Полиция задержала владельца тартуского стрип-клуба

В ночь на субботу более 30 полицейских провели обыск в расположенных в центре Тарту стриптиз-клубах Diamond и Sapphire, причем владелец первого, имеющий неоднозначное прошлое Артур Капаев, в настоящее время находится под стражей, передает Delfi.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: LIIS TREIMANN
Пресс-секретарь прокуратуры Лисанна Мяннилаан дала краткий комментарий: «Полиция предъявила подозрение 39-летнему мужчине, и для сбора доказательств по этому делу были проведены обыски в двух развлекательных заведениях в центре Тарту. Вчера прокуратура ходатайствовала в Тартуском уездном суде о заключении подозреваемого под стражу, и по решению суда подозреваемый был взят под стражу первоначально сроком до двух месяцев».
Владелец Sapphire (Sapphire Luxury OÜ) Владилен Кудряков пояснил Delfi, что они с Капаевым сотрудничали в профессиональной сфере, но у каждого был свой стриптиз-клуб под собственной торговой маркой, и он не в курсе, за что задержали предпринимателя.
В прокуратуре также находится дело, в рамках которого Капаева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Оно было заведено еще в 2021 году
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