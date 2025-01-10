Назад 10.01.25, 06:00 Судимость – не помеха. Бизнесмен дурачит клиентов больше десяти лет У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».

В декабре ДВ писали о строителе Евгении, которого недовольные клиенты обвиняют в оказании некачественных услуг, а строители – в невыплаченных зарплатах. Благодаря публикации удалось установить его личность и обнаружить новых недовольных клиентов.

Евгений-Сусанин и поляки в эстонских лесах

Первые упоминания о нем в прессе касаются событий пятнадцатилетней давности. Касса по безработице предупреждала тогда о деятельности индивидуального предпринимателя Евгения Лыткина, который набирал людей для работы в России, обещая им ежемесячную зарплату в 1500 евро, бесплатное проживание и трехразовое питание. И все бы ничего, но посредник Евгений просил 2000-3300 крон за оформление рабочей визы. На самом деле, отмечала Касса, визу получить таким образом было нельзя, а те, кто отдал посреднику деньги, как правило, их больше не видели. Более десяти человек, которых обманул Евгений Лыткин, предложивший им работу, обратились тогда в полицию, сообщал Eesti Päevaleht

На видео тот же человек, с которым в декабре встречался журналист ДВ «под прикрытием».

Спустя два года в передаче Reporter рассказывалось о том, как сорока с лишним работникам из Эстонии пообещали хорошо заплатить за уборку снега с финских крыш, обеспечив бесплатное проживание и билет на паром, однако денег они не получили. Наниматель при этом утверждал, что полностью выплатил обещанное посреднику, Евгению Лыткину. Сам Лыткин говорил журналистам, что его обманули и деньги не перечислили, хотя именно он остался крайним как заключивший договоры с рабочими. При этом рабочие жаловались, что Лыткин собрал с них по 50-100 евро якобы для оформления карточек по охране труда, что было бы нарушением, поскольку она выдается, после того как работники лично проходят обучение.

«Очень общительный человек лет 30-35. Работает с братом и подельником. Не платит заработную плату, сваливая вину на заказчика или некомпетентность работников», – предупреждал некто Урмас на портале комментариев ToNeTo в 2011 году. По его словам, он был среди тех, кто разгребал снег в Финляндии: «Нас было около 40 человек, мы не можем получить деньги уже более пяти месяцев. СМИ и полиция не помогают. Теперь он размещает объявления по Украине, Беларуси и русскоязычным сайтам Италии и Германии. Будьте осторожны».

Если верить этому комментарию, охват бизнес-деятельности Евгения был весьма широк. Foto: Скриншот

Через три месяца после финских крыш, летом 2011 года, в Äripäev вышла статья о поляках, которых Евгений завел работать в эстонские леса. У отправившей их туда польской компании Profistaff были претензии к посреднику Евгению Лыткину, который собрал с них по 300 евро за агентские услуги и в качестве залога за жилье, но не вернул, когда рабочие, толком не получив заданий (и денег), отправились назад в Польшу. Profistaff обратилась тогда в Трудовую инспекцию, Департамент полиции и погранохраны, а также в Налогово-таможенный департамент, но получила отказ: у польских рабочих не оказалось достаточных доказательств, чтобы подтвердить обман.

В том же видеосюжете Reporter 2011 года Евгений признавался, что уже был осужден на 4,5 года тюрьмы за присвоение чужого имущества и вождение в пьяном виде. Его послужной список действительно богат, о чем свидетельствует регистр судебных постановлений. «Думаю, тут в Эстонии если не каждый второй, то каждый третий побывал в тюрьме», – не унывает Евгений и заверяет в видеосюжете, что «все это дела прошлого» и дальше он намерен «жить честной жизнью и честно работать».

Герои материала ДВ, вышедшего в декабре, не считают, что ему вполне удается выполнить задуманное и честно работать. К 2016 году у Евгения Лыткина было уже пять действующих уголовных судимостей и семь действующих наказаний за проступки.

После долгого перерыва Евгений Лыткин вновь появился на страницах эстонской прессы в 2021 году: им остались недовольны хозяева домов в Раннамыйза, которым он пообещал положить уличную плитку, но взял аванс и не закончил, по их словам, работу. Не осталась от него в восторге и компания Unirent, предоставлявшая рабочий инструмент: по словам ее представителя, Евгений остался должен ей 260 евро.

Неуловимый Джон

Судя по комментариям в строительных группах в Фейсбуке после публикации ДВ, пострадавших от действий бизнесмена гораздо больше. Один из пострадавших клиентов, Вайко Варе, сообщил ДВ, что знал обманувшего его подрядчика только по названию аккаунта – Jon Linderg (помимо этого, у Евгения есть аккаунт John St ), однако сделал фото на объекте, по которым можно установить, что и это тоже был Евгений Лыткин. С этого аккаунта Евгений продолжает сейчас искать рабочих на установку солнечных панелей, а также продает красную икру и рыбу.

Читать еще 04.12.24, 06:00 «Не боится ни бога, ни дьявола»: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев «У меня тоже была с ним похожая ситуация и еще знаю людей кого кинул!!», «вы не первая, кого он кинул», – свидетельствуют комментарии под постом о «подрядчике Евгении», который оставил недостроенным объект в Вяэна-Йыэсуу. «Он должен был построить маленький дом. Построили коробку дома, потом он пропал, строителю он также не заплатил. В итоге все строители, которые приходили, сказали, что нужно сносить этот дом и строить заново, потому что очень много косяков и разбирать надо полностью все. Многие материалы также были некачественные. В итоге мы снесли дом и купили готовый», – рассказала ДВ автор поста Анастасия Русак. Она оценивает нанесенный ей ущерб в 20 000 евро.

В отличие от многих заказчиков, Анастасия заключила с Евгением договор, но на работавшую в секторе гостиниц и общепита фирму BVV Group OÜ. С марта 2024 года фирма ликвидирована, связаться с бывшей ее хозяйкой ДВ не удалось, по данным Коммерческого регистра, с этой фирмой Лыткин никак не связан. Это не первый похожий случай: ранее он отправлял клиентам письма с почты компании Greenenstar OÜ, выдавая от нее расписки в качестве ее представителя, а журналисту ДВ сказал, что владелец фирмы Вячеслав Бурматский – его напарник. И Бурматский, и предыдущий собственник Greenenstar заявили ДВ, что не имеют отношения к делам Евгения.

Анастасия Русак не сразу заметила, что в договоре проставлена неправильная сумма: вместо 19 000 евро в нем значилось 190 000. «Плюс, он (Евгений. – прим. ред.) не за все деньги расписался. Мы с ним договорились, что он должен хотя бы 10 000 евро вернуть, и я не буду подавать на него. Он принес мне расписку, что обязуется вернуть 10 000, несколько раз перевел по 300 евро с Revolut и пропал», – рассказала она. Анастасия обращалась по этому поводу в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. «Полиция не занимается оценкой договорных отношений, для этого вам придется обратиться в гражданский суд», – говорится в отказе.

Сам Евгений, с которым ДВ связались снова, не отрицает, что он и есть тот самый хорошо знакомый судам Лыткин, но от дальнейших комментариев пока отказывается, не исключая, что даст их позже, когда найдет доказательства собственной правоты.

Юристы шлют в полицию, а та – в суд

«Если две стороны – частные или юридические лица – заключают договор, то речь идет о сделке, в соответствии с которой одна из сторон или обе стороны обязуются что-либо сделать или не делать. Такой договор обязателен для всех сторон, участвующих в нем, и если одна из сторон условия сделки не выполняет, то речь идет о споре, вытекающем из частного права, решение которого не входит в компетенцию полиции. В таких ситуациях надо идти в суд, чтобы урегулировать нарушение условий договора», – комментирует руководитель отдела по ведению производств Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.

«Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления. Выяснить, сознательно ли он нарушает условия договора или нет, – это компетенция суда. Если в ходе судебного производства будут выявлены признаки преступления, суд направит сообщение о преступлении в прокуратуру или полицию», – уточнил Прантс.

Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления. Райго Прантс руководитель отдела по ведению производств Ляэне-Харьюского отделения полиции

«Фамилия – это действительно важная информация», – считает юрист, работающий с подобными случаями, Андрей Вестеринен. Несмотря на позицию полиции, он рекомендует всем пострадавшим обратиться именно в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Читать еще 26.03.24, 06:00 Бизнесмен, уже попадавшийся на использовании «танкистов», нашел новую жертву «Обещать и не исполнить – это одно, обещать и обмануть – это другое, – объясняет юридические тонкости присяжный адвокат Владимир Садеков. – Если я обещаю, но не делаю – это не обман. А если я, когда обещаю, ввожу вас в заблуждение чем-то, например, говорю, что я сварщик высокой категории и демонстрирую поддельный диплом, на основании которого вы меня допускаете к работе, а потом я беру предоплату и пропадаю, то это уже введение в заблуждение с целью получения экономической выгоды». Чтобы полиция заподозрила мошенничество, по его оценке, нужно доказать, что изначально имел место обман и умысел. В случае с Евгением Лыткиным то, что он заключал договоры от фирм, к которым не имел отношения, может быть приравнено к поддельному диплому. «Не думаю, что полиция будет заворачивать любое обращение, если имеется договор. Договором можно прикрыть любую, даже незаконную сделку. А на самом деле, этот договор заведомо никто не собирается исполнять, например, потому что у человека нет ресурсов. Если я беру в кредит и знаю, что не буду его выплачивать, первый раз, второй, то на третий раз будет понятно, что это способ совершения преступления, modus operandi, и тогда уже следственные органы и суд считают, что если у него такой вот почерк преступления, то и последующие преступления также относятся к нему. И это будет квалифицироваться как введение в заблуждение, то есть мошенничество, 209-я статья», – комментирует Садеков. Тот факт, что Евгений действует со всеми потерпевшими клиентами примерно по одной и той же схеме, тоже может свидетельствовать в пользу намеренного введения в заблуждение.

Договором можно прикрыть любую, даже незаконную, сделку. Владимир Садеков присяжный адвокат

«Первое, что нужно сделать потерпевшим – это получить квалифицированную юридическую помощь. Они могут обратиться к любому адвокату, которому они доверяют, который им по карману, главное – человек должен обладать знаниями в уголовном праве.

А дальше этот человек должен составить обращение в полицию, пройти по всем инстанциям – если будет отказано, то обратиться в госпрокуратуру, если прокуратура откажет, то обратиться в административный суд и представить те обстоятельства, которые в совокупности образуют состав преступления. Если человек обладает достаточными теоретическими и практическими познаниями, он сможет это сделать, если это действительно есть. А если этого нет, то это гражданские правоотношения, которые решает суд, если срок исковой давности еще не вышел», – комментирует Садеков.

С тем, что лучше идти именно в полицию, согласен и Вестеринен. «Во-первых, если полиция возбудит уголовное дело, то в рамках этого дела можно будет подать гражданский иск о возмещении ущерба. Это означает, что пострадавшие не будут обязаны оплачивать государственную пошлину, – объясняет он. – Во-вторых, бремя доказывания не будет возложено на пострадавших, если они действуют в рамках уголовного дела. Доказательство вины подозреваемого будет задачей следствия».

Если сразу обратиться в гражданский суд, то нужно иметь в виду, что заявителям придется самостоятельно составлять аргументированный иск, прикладывать все необходимые доказательства и добиваться судебного решения. «Однако даже после того как суд вынесет решение, его исполнение может оказаться невозможным, если у должника отсутствует имущество», – предупреждает Вестеринен.