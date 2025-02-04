Олег Гросс о 40-миллионном спа-отеле в Вильянди: не верю в большую прибыль
OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.
Руководитель Aqva spa Роман Кусма (справа) пожимает руку мэру Вильянди Йохану-Кристьяну Коновалову. На заднем плане Олег Гросс. Foto: Liis Treimann
Олег Гросс не смог точно сказать, какую прибыль он рассчитывает получить от спа-центра в Вильянди. «Молодые руководители очень верят в этот проект, а я – человек консервативный, старой закалки. В его прибыльность я не очень верю. Но даже если он не станет для нас высокодоходным объектом, это проект, сделанный от души. Однако я точно не считаю, что он будет убыточным», – заявил Гросс.
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«Я думаю, что это не совсем повод для поздравлений», – сказал Георг Гросс после того, как горсобрание Раквере большинством голосов утвердило детальную планировку высотного здания, предложенную семьей Гроссов. Отец Георга, Олег Гросс, напротив, сиял от радости и с удовольствием принимал поздравления.
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По словам владельца торговой сети Grossi Олега Гросса, прошлый год был для его торговой сети успешным – ведь экономика Эстонии падала. Поэтому посещаемость магазинов выросла на 10%, а Гросс планирует зайти в новый для себя бизнес.
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