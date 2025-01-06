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  • 06.01.25, 16:06

Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше

По словам владельца торговой сети Grossi Олега Гросса, прошлый год был для его торговой сети успешным – ведь экономика Эстонии падала. Поэтому посещаемость магазинов выросла на 10%, а Гросс планирует зайти в новый для себя бизнес.
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
  • Foto: Андрас Кралла
«У нас всегда так: когда эстонской экономике хуже, у нас дела идут лучше», – говорит Гросс. «Мы – дискаунтер и нажимаем на цены, поэтому люди стали больше ходить в наши магазины, ибо считают свои деньги. Из магазинов премиум-класса люди уходят и ищут, что подешевле. Число посетителей выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом», – рассказывает предприниматель.
Что же получается: если экономика Эстонии вырастет, то дела Grossi пойдут хуже? Однако Гросс не прогнозирует резкого роста экономики Эстонии и не видит для этого никаких предпосылок.
«Резко ничего никогда не поднимается. Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии дела всегда идут хуже всех в ЕС. Поэтому никакого быстрого подъема не предвижу. Рано или поздно экономика Эстонии выправится, но резко этого точно не произойдет», – говорит Гросс.
Каких-то кампаний, агрессивного маркетинга или массовых скидок Гросс делать не планирует. По его словам, это не работает.
«Мы уже убедились, что пустая реклама из серии "приходите к нам, тут дешево” не работает. Народ стал настолько разумным, что люди сами отслеживают все цены и скидки и знают, где дешевле. Мы часто наблюдали, что не делаем рекламу, а посещаемость магазинов все равно выросла. Пустые лозунги не работают», – говорит Гросс.
Строить, строить и снова строить
В 2025 году Grossi открыла три новых магазина: в Сымеру (Раквере), Тырва (Тартумаа) и Абья (Вильяндимаа). При этом ни одного нового магазина в Таллинне: Гросс не видит смысла конкурировать в столице.
«В деревнях есть только Coop и все, поэтому конкуренция там гораздо слабее. В Таллинне же она очень жесткая», – поясняет Гросс.
Предприниматель также отметил, что в Южной и Восточной Эстонии покупатели ведут себя по-другому, нежели в столице. Они реже ходят по магазинам, и средний чек из-за этого у них больше, чем в Таллинне.
«В деревне легче торговать, чем в столице», – резюмировал он.
Компания планирует и дальше расширяться и строит магазин в Лихула. Помимо этого, Гросс зашел в новый для себя бизнес – строительство отелей.
«Весной начинается очень большая стройка – возводится СПА-отель в Вильянди. Это очень дорогой объект (35 миллионов евро) и первый для меня проект такого типа. Получилось случайно: мы планировали построить большой центр в Раквере, но местные оппозиционные политики не дали нам это сделать. Остались свободные средства, и подвернулся вариант в Вильянди. Я ведь хорошо знаю этот город, провел в нем детство. Это для меня город номер два после Раквере. Кстати, мы и там позже все же получили разрешение на строительство, но теперь уже приоритетом будет СПА в Вильянди, – говорит Гросс. – И только потом в 2027 году начнем строить в Раквере 16-этажный дом и торговый центр».
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