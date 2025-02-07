Обход санкций? Импорт фанеры из Китая вырос до невероятных масштабов

Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.