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  • 07.02.25, 12:11

Обход санкций? Импорт фанеры из Китая вырос до невероятных масштабов

Объем фанеры, ввозимой из Китая в Эстонию, подозрительно вырос в конце прошлого года, и налоговое ведомство ужесточило контроль над импортом фанеры.
Несмотря на санкции, березовая фанера российского и белорусского происхождения продолжает попадать в Европейский Союз.
  • Несмотря на санкции, березовая фанера российского и белорусского происхождения продолжает попадать в Европейский Союз.
«С конца 2024 года мы усилили таможенный контроль за партиями березовой фанеры, поступающими из третьих стран, поскольку заметили резкий рост объемов импорта березовой фанеры из Китая», – заявил Äripäev руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам.
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