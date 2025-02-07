Обход санкций? Импорт фанеры из Китая вырос до невероятных масштабов

Несмотря на санкции, березовая фанера российского и белорусского происхождения продолжает попадать в Европейский Союз.
«С конца 2024 года мы усилили таможенный контроль за партиями березовой фанеры, поступающими из третьих стран, поскольку заметили резкий рост объемов импорта березовой фанеры из Китая», – заявил Äripäev руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам.
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Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.