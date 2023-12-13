    В ЕС согласовали ужесточение наказаний за обход санкций

    В определенных обстоятельствах ответственность за причастность к обходу санкций будут нести и компании. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Европейский Союз планирует строже наказывать тех, кто пытается обойти санкции, введенные Брюсселем.

    Переговорщики Европейского парламента и государств ЕС заключили во вторник, 12 декабря, предварительное политическое соглашение о криминализации определенных действий по уклонению от санкций. В частности, как уголовные преступления будут квалифицированы продажа товаров, подпавших под санкции, соответствующей стране или помощь лицам, внесенным в черный список, во въезде на территорию ЕС, передает DW.
    Кроме того, будет наказуемо предоставление запрещенных финансовых услуг либо утаивание активов лиц, находящихся в черных списках. Под уголовное преследование будут подпадать подстрекательство или пособничество к обходу санкций, сообщила Еврокомиссия.
    В определенных обстоятельствах ответственность за причастность к обходу санкций будут нести и компании. Как подчеркивается, эти правила приобретают особое значение в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России, продолжающей вторжение в Украину. В настоящее время ЕС готовит очередной, 12-й пакет санкций в отношении РФ.
    ЕС планирует конфисковывать преступно полученные активы
    Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что достигнуто политическое согласие об усилении мер для возвращения в ЕС активов, связанных с преступной деятельностью, и их конфискации. После официального принятия эта директива станет ключевой в борьбе с организованной преступностью и ограничит возможности злоумышленников по поддержанию и расширению их деятельности, указывается в заявлении.
    Оба документа должны еще быть официально одобрены Европарламентом и странами ЕС.

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